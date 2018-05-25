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Юрген Клопп: будет ли Салах голодать в связи с рамаданом? Он полон сил перед финалом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии финального матча Лиги чемпионов с "Реалом" не стал отвечать журналистам на вопрос о том, соблюдает ли нападающий команды Мохамед Салах религиозный пост в преддверии встречи.

"У нас все на месте, за исключением травмированных. Будет ли Салах голодать в связи с рамаданом? Религия – это личное дело каждого. Ничего не буду говорить на этот счёт – кроме того, что с Салахом всё хорошо. Он полон сил, и завтра вы в этом убедитесь", - цитирует Клоппа "Чемпионат.сом".
Теги: Клопп Салах Ливерпуль
Сегодня, 19:43
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№1 Написал: GPS (Сегодня, 20:17) #
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Какой голодать? Как солнце сядет всю ночь жрут за милую душу. Некоторые даже молиться не успевают..)))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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