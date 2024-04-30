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Экс-наставник "Локомотива" Семин: замечательно, что "Зенит" продлит контракт с Семаком до лета 2030 года

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Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о новостях, согласно которым главный тренер "Зенита" Сергей Семак подпишет с клубом новый долгосрочный контракт.
Фото: "СЭ"
"Замечательно, что "Зенит" продлит контракт с Семаком до лета 2030 года. Семак молодой человек. Успешно работает: занимает первые места и выигрывает Кубки. Наверное, поэтому "Зенит" продлевает контракт с Семаком на такой срок", - цитирует Семина "Чемпионат".

Российский тренер Сергей Семак возглавляет санкт-петербургский "Зенит" с весны 2018-го года. Нынешний контракт Семака с "сине-бело-голубыми" действует до конца следующего сезона. Ранее в СМИ появилась информация, что стороны договорились о продлении срока действия соглашения до лета 2030-го года.

В текущем сезоне в активе "Зенита" 50 очков в 26-ти матчах. Подопечные Сергея Семака возглавляют чемпионскую гонку в РПЛ за четыре тура до финиша чемпионата. Занимающий 2-е место в турнирной таблице "Краснодар", также, имеет в своем активе 50 очков и уступает "сине-бело-голубым" лишь по результатам личных встреч. Московское "Динамо" с 47-ю очками идет на 3-й строчке.

Зенит Юрий Семин Сергей Семак
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