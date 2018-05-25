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Серхио Рамос: Салах крут, как Роналду и Месси? Криштиану и Лионель – на другой орбите

Защитник "Реала" Серхио Рамос поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем", который пройдёт завтра, 26 мая, в Киеве.

"Что касается моего самого памятного финала, то мы стараемся перезагрузиться каждый год. Завтрашний матч будет как первый. Мы не оглядываемся на прошлые успехи. Хотим насладиться моментом финала Лиги чемпионов. Этот матч станет кульминацией сезона – самый памятный момент сезона.

Нужно хвалить оппонентов. Конечно, соперники разными заявлениями хотят нас отвлечь. «Ливерпуль» работает, как швейцарские часы. У нас тоже есть уязвимые места, и они постараются воспользоваться этим. У них есть мировые звёзды, и мы постараемся не позволить им забить. У нас тоже есть крутые игроки, которые, надеюсь, сыграют определяющую роль.

Честно говоря, Украина вызывает у меня приятные чувства – здесь мы становились чемпионами Европы. Вернуться сюда особенно приятно. Надеюсь, что сюда приедет много испанских болельщиков. Да, иногда бывает сложновато добраться, и многие предпочли бы место поближе, куда проще добраться. Но если этот матч поможет Украине добиться прогресса, это будет здорово.

Форвард «Ливерпуля» Салах столь же крут, как Роналду и Месси? Думаю, Криштиану и Лионель – на другой орбите. Бывают игроки, которые сверкают ярко и исчезают. Но Салах – честный игрок, и ему наверняка приятно, что его сравнивают с ними в этом сезоне. Было бы здорово, если бы он продолжил в том же духе и в будущем", - цитирует Рамоса "Чемпионат.сом".
Теги: Рамос Салах Роналду Реал Ливерпуль
Вчера, 22:02
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