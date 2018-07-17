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Валерий Непомнящий: по качеству игры чемпионат мира далеко позади Лиги чемпионов и чемпионата Европы
Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от качества футбола на чемпионате мира — 2018 в России.
"Как профессионала, турнир меня несколько разочаровал. С точки зрения качества игры чемпионат мира далеко позади Лиги чемпионов и первенства Европы.
Лучшие клубы сегодня — это сборные мира. А на чемпионатах Старого Света более высок средний уровень. Поэтому от самого футбола на мундиалях ничего сверхъестественного не жду", — цитирует Непомнящего "Московский комсомолец".
"Как профессионала, турнир меня несколько разочаровал. С точки зрения качества игры чемпионат мира далеко позади Лиги чемпионов и первенства Европы.
Лучшие клубы сегодня — это сборные мира. А на чемпионатах Старого Света более высок средний уровень. Поэтому от самого футбола на мундиалях ничего сверхъестественного не жду", — цитирует Непомнящего "Московский комсомолец".
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