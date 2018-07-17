A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Валерий Непомнящий: по качеству игры чемпионат мира далеко позади Лиги чемпионов и чемпионата Европы

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от качества футбола на чемпионате мира — 2018 в России.

"Как профессионала, турнир меня несколько разочаровал. С точки зрения качества игры чемпионат мира далеко позади Лиги чемпионов и первенства Европы.

Лучшие клубы сегодня — это сборные мира. А на чемпионатах Старого Света более высок средний уровень. Поэтому от самого футбола на мундиалях ничего сверхъестественного не жду", — цитирует Непомнящего "Московский комсомолец".
Теги: Непомнящий
Сегодня, 15:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(1)
№5 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 17:38) #
  • 0
  •  (0)
online

Зато по значимости и ценности победы в ЛЧ и ЧЕ далеко-далеко позади от победы на ЧМ. ЧМ это не смотрины лучшего футбола на данный момент, ЧМ - это праздник футбола мирового масштаба, объединяющий в едином порыве всё население планеты Земля. Никакие Олимпиады, ни летние, ни зимние, ни осенние и весенние, никогда не сравнятся по зрительскому интересу с ЧМ по футболу.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№4 Написал: скальп (Сегодня, 17:29) #
  • -1
  •  (3)

Это все равно что сказать что говночашка выше уровнем чем ЛЧ,еврей уже не знает как просер Слуцкого оправдать на ЧЕ,а факт о том,что Стас лучший тренер сборной в новейшей истории и вовсе разнёс в щепки еврейско-ослиные пуканы
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№3 Написал: Анатолий Ctkbdthcnjd (Сегодня, 16:28) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Я сужу по аудитории приложения Матч, на играх ЛЧ там по 20 тыс собирается, на финале ЧМ было всего 3 тыс человек
Регистрация: 7.06.2017 [жалоба]
№2 Написал: Parshin (Сегодня, 16:12) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Чемпионат мира с "блатными путевками" на него футбольно-второразрядных представителей Африки, Азии, Америки (Центр.) - это уже давно "благотворительный чемпионат", так, что Валерий Кузьмич, прав - это слабенький чемпионат по многим статьям, больше шуму только...
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Формат Чемпионата мира нужно категорически МЕНЯТЬ - пусть азиаты-африканцы-американцы ( эта троица континентов - ААА), перед чемпионатом мира, еще проходят один Отборочный этап уже с третьими командами в группах Европы и двух-трех команд Южной Америки. Ну, не гоже было, когда на чемпионате мира не были Италия, Голландия и др., а вот какие-то третьесортные команды других континентов попали по "благотворительным путевкам"... Нужно кончать с этим ААА, а то так и хочется от возмущения кричать: а-а-а-а-а... ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Ильюша золото Тушино (Сегодня, 15:41) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Непомнящий и золотой дождь-правы! Временами было откровенно скучно


--------------------
Est. 2008
пердак мой звенит, копытное - мой прародитель! (Ц) плешивый кафхат
Регистрация: 29.04.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.