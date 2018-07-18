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Алексей Сорокин: будем добиваться, чтобы "Лужники" приняли финал Лиги чемпионов

Генеральный директор оргкомитета “Россия-2018” Алексей Сорокин рассказал о будущем "Лужников".

– Как будут использоваться "Лужники" после чемпионата мира?

– Это базовый стадион сборной России. Также будут проводиться матчи Кубка России. У любой страны должен быть один большой флагманский стадион. Для концертов, общественно-политических мероприятий, игр, которые собирают больше сорока тысяч фанатов.

– Финал Лиги чемпионов?

– Прямо с языка сняли! Будем пытаться выставить стадион на конкурс, чтобы принял финал ЛЧ. В 2020 году это невозможно, потому что в УЕФА решили, что страны, принимающие матчи чемпионата Европы, не могут выдвигать кандидатуры на финалы еврокубков этого года. Но с 2021 года можно начать диалог. И "Лужники" и стадион в Санкт-Петербурге по вместимости проходят.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сорокин
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