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Главный тренер "Домжале": мы достойно сыграли против команды из сильной лиги

Главный тренер "Домжале" Симон Рожман на послематчевой пресс-конференции подвел итоги завершившейся встречи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против "Уфы".

- Поздравляю наших игроков, они играли достойно против команды из сильной русской лиги, уровень лиг сильно различается, довольны таким результатом, но мы действовали спокойно, это достижение для нас. Мы показали лучшую игру, которую могли показать, выложились на 100%.

- Вам не показалось, что литовская бригада арбитров была на вашей стороне,посадив "Уфу" на карточки?


Я не люблю говорить о таких вещах, судья провел качественный матч, больше сказать нечего.

- Что произошло в перерыве, когда команды уходили?


- Произошло небольшое недопонимание, не поделили мяч, всего лишь небольшая заварушка.

- Маленький стадион в "Домжале", плюс или минус?


Если мы пройдем в третий раунд, то будем играть в Любляне, нам не позволят действовать у себя, наш стадион скромен, зато имеет натуральное покрытие.

- Отличаются ли местные болельщики от словенских?


Нам понравилось, как нас приняли, очень красивый и уютный город у вас, могу сказать, что так шумно в Словении на ответном матче не будет.

Rusfootball.info
Теги: Уфа
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