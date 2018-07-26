Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:00
Дмитрий Полоз: для меня прошлый году получился крайне неудачным. Рад, что проведу новый сезон в "Рубине" (5)
Дмитрий Полоз: для меня прошлый году получился крайне неудачным. Рад, что проведу новый сезон в "Рубине" (5)
13:45
Гендиректор РФС: Мутко не покидает, а приостанавливает свою деятельность на посту президента РФС (11)
Гендиректор РФС: Мутко не покидает, а приостанавливает свою деятельность на посту президента РФС (11)
12:47
Гендиректор "Рубина": у Бухарова нет оклада - он будет зарабатывать, только выходя на поле (17)
Гендиректор "Рубина": у Бухарова нет оклада - он будет зарабатывать, только выходя на поле (17)
12:31
Контракт Черчесова будет заключен по схеме "2+2", зарплата - около 3 млн евро с учетом бонусов (10)
Контракт Черчесова будет заключен по схеме "2+2", зарплата - около 3 млн евро с учетом бонусов (10)
11:41
Александр Шпрыгин: РФС должен наладить контакт с фанатскими объединениями - сборной нужна поддержка настоящих болельщиков (2)
Александр Шпрыгин: РФС должен наладить контакт с фанатскими объединениями - сборной нужна поддержка настоящих болельщиков (2)
10:23
Марио Пашалич перешел в "Аталанту" (5)
Марио Пашалич перешел в "Аталанту" (5)
Главный тренер "Домжале": мы достойно сыграли против команды из сильной лиги
Главный тренер "Домжале" Симон Рожман на послематчевой пресс-конференции подвел итоги завершившейся встречи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против "Уфы".
- Поздравляю наших игроков, они играли достойно против команды из сильной русской лиги, уровень лиг сильно различается, довольны таким результатом, но мы действовали спокойно, это достижение для нас. Мы показали лучшую игру, которую могли показать, выложились на 100%.
- Вам не показалось, что литовская бригада арбитров была на вашей стороне,посадив "Уфу" на карточки?
Я не люблю говорить о таких вещах, судья провел качественный матч, больше сказать нечего.
- Что произошло в перерыве, когда команды уходили?
- Произошло небольшое недопонимание, не поделили мяч, всего лишь небольшая заварушка.
- Маленький стадион в "Домжале", плюс или минус?
Если мы пройдем в третий раунд, то будем играть в Любляне, нам не позволят действовать у себя, наш стадион скромен, зато имеет натуральное покрытие.
- Отличаются ли местные болельщики от словенских?
Нам понравилось, как нас приняли, очень красивый и уютный город у вас, могу сказать, что так шумно в Словении на ответном матче не будет.
Rusfootball.info
- Поздравляю наших игроков, они играли достойно против команды из сильной русской лиги, уровень лиг сильно различается, довольны таким результатом, но мы действовали спокойно, это достижение для нас. Мы показали лучшую игру, которую могли показать, выложились на 100%.
- Вам не показалось, что литовская бригада арбитров была на вашей стороне,посадив "Уфу" на карточки?
Я не люблю говорить о таких вещах, судья провел качественный матч, больше сказать нечего.
- Что произошло в перерыве, когда команды уходили?
- Произошло небольшое недопонимание, не поделили мяч, всего лишь небольшая заварушка.
- Маленький стадион в "Домжале", плюс или минус?
Если мы пройдем в третий раунд, то будем играть в Любляне, нам не позволят действовать у себя, наш стадион скромен, зато имеет натуральное покрытие.
- Отличаются ли местные болельщики от словенских?
Нам понравилось, как нас приняли, очень красивый и уютный город у вас, могу сказать, что так шумно в Словении на ответном матче не будет.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.