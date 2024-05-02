Рассмотрение двух апелляций 32-летнего вингера московского "Спартака" Квинси Промеса по приговорам с лишением свободы в Нидерландах состоятся в столице страны Амстердаме 20 сентября, сообщают СМИ. Ранее стало известно, что первое слушание по делу о возможной экстрадиции Промеса из ОАЭ в Нидерланды пройдёт сегодня, 2 мая, в Дубае.
Напомним, Промес был приговорён судом Нидерландов к 7,5 года лишения свободы по обвинениям в нападении на своего кузена с применением холодного оружия и организации контрабанды крупной партии запрещённых веществ. В настоящий момент футболист находится под арестом в Дубае, откуда не смог вылететь в Россию вместе со "Спартаком" после прохождения зимних сборов из-за оставления места ДТП.
Источник: РИА Новости
РИА Новости: апелляции Промеса будут рассмотрены в Амстердаме 20 сентября
По данным СМИ, слушания по двум апелляциям вингера "Спартака" Квинси Промеса по уголовным обвинениям в Нидерландах пройдут 20 сентября.
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