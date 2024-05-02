Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
19:15
ЗенитНе начат
Ростов
19:15
БалтикаНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Марсель
22:00
АталантаНе начат
Рома
22:00
БайерНе начат

Лига конференций УЕФА

Астон Вилла
22:00
ОлимпиакосНе начат
Фиорентина
22:00
БрюггеНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
21:30
ТоттенхэмНе начат

РИА Новости: апелляции Промеса будут рассмотрены в Амстердаме 20 сентября

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
По данным СМИ, слушания по двум апелляциям вингера "Спартака" Квинси Промеса по уголовным обвинениям в Нидерландах пройдут 20 сентября.
Фото: Getty Images
Рассмотрение двух апелляций 32-летнего вингера московского "Спартака" Квинси Промеса по приговорам с лишением свободы в Нидерландах состоятся в столице страны Амстердаме 20 сентября, сообщают СМИ. Ранее стало известно, что первое слушание по делу о возможной экстрадиции Промеса из ОАЭ в Нидерланды пройдёт сегодня, 2 мая, в Дубае.

Напомним, Промес был приговорён судом Нидерландов к 7,5 года лишения свободы по обвинениям в нападении на своего кузена с применением холодного оружия и организации контрабанды крупной партии запрещённых веществ. В настоящий момент футболист находится под арестом в Дубае, откуда не смог вылететь в Россию вместе со "Спартаком" после прохождения зимних сборов из-за оставления места ДТП.

Источник: РИА Новости

Спартак Квинси Промес
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится