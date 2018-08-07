Денис Глушаков: несмотря на дисквалификацию болельщиков, я думаю мы их все равно услышим

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков, перед первой игрой третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОК, прокомментировал ситуацию с болельщиками "красно-белых".- Нам будет не хватать болельщиков. Очень жаль, что случилась эта дисквалификация. Что ж, будут люди смотреть трансляцию по ТВ. Но знаете, мы русские, и наверняка болельщики все равно приедут. Может, кто-то здесь отдыхает. Думаю, увидим и услышим какую-то поддержку.