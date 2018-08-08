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Троих россиян вывели со стадиона во время матча ПАОК - "Спартак"

В перерыве матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК - "Спартак" троих россиян удалили с греческого сектора.

Их задержала полиция.

Теги: ПАОК Спартак
Сегодня, 21:21
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