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Кафельников: Каррера не ставит в основу единственного игрока, способного обыгрывать один в один

Известный болельщик "Спартака", экс-теннисист Евгений Кафельников выразил недовольство выбором основного состава на матч против ПАОКа.

"Единственного игрока в команде, который может обыграть "один в один" на поле, тренер не ставит в основной состав!" – написал Кафельников в Твиттере, добавив хештег "Я поддерживаю Софьяна Ханни".

Твиттер Евгения Кафельникова
Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 20:49
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