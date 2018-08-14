Кафельников: Каррера не ставит в основу единственного игрока, способного обыгрывать один в один

Известный болельщик "Спартака", экс-теннисист Евгений Кафельников выразил недовольство выбором основного состава на матч против ПАОКа."Единственного игрока в команде, который может обыграть "один в один" на поле, тренер не ставит в основной состав!" – написал Кафельников в Твиттере, добавив хештег "Я поддерживаю Софьяна Ханни".