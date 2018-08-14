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Болельщиков в атрибутике ЦСКА не пустили на матч "Спартак" - ПАОК

Несколько человек в атрибутике ЦСКА не смогли попасть на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Спартак" – ПАОК.

Служба безопасности стадиона дала указание отсекать армейцев.

Спорт-Экспресс
Теги: Спартак ПАОК ЦСКА
Сегодня, 21:03
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№1 Написал: citrus63 Самара (Сегодня, 21:12) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Где-то прописан дресс код?
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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