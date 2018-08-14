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Определились все пары 4-го отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов

Все ответные матчи 3-го отборочного раунда ЛЧ закончились.

Стали известны пары 4-го раунда:

"Бенфика" (Португалия) – ПАОК (Греция),
"Янг Бойз" (Швейцария) – "Динамо" З (Хорватия),
"Видеотон" (Венгрия) – АЕК (Греция).
Вчера, 23:06
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(3)
№1 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:07) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Чпок ПАОК


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
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