Новости партнеров

Андрей Червиченко: «Спартаку» требуется встряска. Выгнать Карреру - неплохой вариант

Андрей Червиченко: «Спартаку» требуется встряска. Выгнать Карреру - неплохой вариантЭкс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал поражение «Спартака» от греческого ПАОКа в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов по сумме двух встреч.

- «Спартак» не выступит в Лиге чемпионов. Для него это катастрофа?

- Если брать во внимание амбиции «Спартака», конечно, так оно и есть. Команда все время говорит о том, что она лидер российского футбола, и не пройти даже не первую, по-моему, а вторую-третью греческую команду, думаю, что действительно катастрофа. Тем более не забить ни
одного мяча на своем поле.

- После матча в Греции многие говорили о том, что несмотря на поражение у красно-белых хорошие шансы на победу дома. Почему в итоге все получилось так, как получилось?

- Видимо, говорили те люди, которые пропустили последний матч с «Анжи». Там было видно, что команда не играет. У меня перед игрой был скептицизм, и он, к сожалению, оправдался. Команда, которая приучает себя обыгрывать аутсайдера за счет двух высосанных из пальца удалений потом, естественно, через три дня получает такой вот результат.

- Было чувство, что удаленный с поля Луис Адриано поддался на провокацию соперника.

- Он вначале один раз ударил соперника, тот ответил, он второй раз ударил. Зачем оправдывать Адриано, когда он подвел свою команду? Оправдания здесь быть не может. Тем более он игрок атаки: его работа забивать, а не драться с соперниками. С соперниками пускай дерутся защитники.

- Не случись этого удаления, мог этот матч сложиться для спартаковцев по-другому?

- Матч мог сложиться как угодно. «Спартак» мог и проиграть, мог и выиграть. Футбол не терпит сослагательного наклонения — имеем то, что имеем. К сожалению, Адриано поступил таким образом. И я даже не знаю, выступит ли «Спартак» теперь в Лиге Европы.

- Согласно нынешнему регламенту, выступит.

- Ну, хотя бы так.

- Что «Спартак» ждет в этом турнире?

- Трудно сказать. Не знаю, на мой взгляд, команде требуется какая-то реанимация. Есть игроки возрастные, есть пресытившиеся. Мне кажется, в клубе должна быть какая-то встряска. Перемены в составе: убрать атакующую часть, как-то усилить оборону. Может быть, и Карреру выгнать — тоже неплохой вариант.

- Дмитрия Аленичева после того, как команда не вышла в Лигу Европы два года назад отправили в отставку.

- Понимаете, Аленичев в отличие от Карреры просто перед этим не выиграл чемпионство. Поэтому я думаю, что у итальянского специалиста тут большой карт-бланш. Хотя, мое мнение, он уже давно должен был на выход пойти. Еще в прошлом сезоне
Теги: Червиченко Спартак ПАОК
Вчера, 23:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(5)
№7 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:21) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Белый Ногинск
От части соглашусь. Что будет с каждым из Вас, если Вы будете плохо выполнять свою работу? Конечно, уволят...Массимо провалил концовку сезона, и вот здесь с самого начала тренерский просчет во всех линиях. При всем уважении, мое мнение :- на выход.

всё так


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№6 Написал: Белый Ногинск (Сегодня, 00:14) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
От части соглашусь. Что будет с каждым из Вас, если Вы будете плохо выполнять свою работу? Конечно, уволят...Массимо провалил концовку сезона, и вот здесь с самого начала тренерский просчет во всех линиях. При всем уважении, мое мнение :- на выход.
Регистрация: 5.12.2016 [жалоба]
№5 Написал: SPV 77 Брянск (Вчера, 23:55) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Какой же он обиженный кретин joy
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: Лобода Роман Евгеньевич Москва (Вчера, 23:49) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Для таких, как Адриано, необходимо вводить ''ответственность'', из-за одного поступка, страдает вся команда и тысячи болельщиков, у которых в сердце Спартак! А он улыбается! Клоунада...
Регистрация: 22.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Вчера, 23:45) #
  • -2
  •  (4)

Признайся Андрюша,у тебя сегодня праздник!
и нечего советы Спартаку давать,и анализы проводить.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:45) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Команда, которая приучает себя обыгрывать аутсайдера за счет двух высосанных из пальца удалений потом, естественно, через три дня получает такой вот результат.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:41) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Не надо, всегда есть вероятность, что несколько игроков сразу выстрелят в одном сезоне.
Макар хотя и тупой тренеришка, но только он смог принести свинарне ЧР.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.