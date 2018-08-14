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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Андрей Червиченко: «Спартаку» требуется встряска. Выгнать Карреру - неплохой вариант
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал поражение «Спартака» от греческого ПАОКа в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов по сумме двух встреч.
- «Спартак» не выступит в Лиге чемпионов. Для него это катастрофа?
- Если брать во внимание амбиции «Спартака», конечно, так оно и есть. Команда все время говорит о том, что она лидер российского футбола, и не пройти даже не первую, по-моему, а вторую-третью греческую команду, думаю, что действительно катастрофа. Тем более не забить ни
одного мяча на своем поле.
- После матча в Греции многие говорили о том, что несмотря на поражение у красно-белых хорошие шансы на победу дома. Почему в итоге все получилось так, как получилось?
- Видимо, говорили те люди, которые пропустили последний матч с «Анжи». Там было видно, что команда не играет. У меня перед игрой был скептицизм, и он, к сожалению, оправдался. Команда, которая приучает себя обыгрывать аутсайдера за счет двух высосанных из пальца удалений потом, естественно, через три дня получает такой вот результат.
- Было чувство, что удаленный с поля Луис Адриано поддался на провокацию соперника.
- Он вначале один раз ударил соперника, тот ответил, он второй раз ударил. Зачем оправдывать Адриано, когда он подвел свою команду? Оправдания здесь быть не может. Тем более он игрок атаки: его работа забивать, а не драться с соперниками. С соперниками пускай дерутся защитники.
- Не случись этого удаления, мог этот матч сложиться для спартаковцев по-другому?
- Матч мог сложиться как угодно. «Спартак» мог и проиграть, мог и выиграть. Футбол не терпит сослагательного наклонения — имеем то, что имеем. К сожалению, Адриано поступил таким образом. И я даже не знаю, выступит ли «Спартак» теперь в Лиге Европы.
- Согласно нынешнему регламенту, выступит.
- Ну, хотя бы так.
- Что «Спартак» ждет в этом турнире?
- Трудно сказать. Не знаю, на мой взгляд, команде требуется какая-то реанимация. Есть игроки возрастные, есть пресытившиеся. Мне кажется, в клубе должна быть какая-то встряска. Перемены в составе: убрать атакующую часть, как-то усилить оборону. Может быть, и Карреру выгнать — тоже неплохой вариант.
- Дмитрия Аленичева после того, как команда не вышла в Лигу Европы два года назад отправили в отставку.
- Понимаете, Аленичев в отличие от Карреры просто перед этим не выиграл чемпионство. Поэтому я думаю, что у итальянского специалиста тут большой карт-бланш. Хотя, мое мнение, он уже давно должен был на выход пойти. Еще в прошлом сезоне
- «Спартак» не выступит в Лиге чемпионов. Для него это катастрофа?
- Если брать во внимание амбиции «Спартака», конечно, так оно и есть. Команда все время говорит о том, что она лидер российского футбола, и не пройти даже не первую, по-моему, а вторую-третью греческую команду, думаю, что действительно катастрофа. Тем более не забить ни
одного мяча на своем поле.
- После матча в Греции многие говорили о том, что несмотря на поражение у красно-белых хорошие шансы на победу дома. Почему в итоге все получилось так, как получилось?
- Видимо, говорили те люди, которые пропустили последний матч с «Анжи». Там было видно, что команда не играет. У меня перед игрой был скептицизм, и он, к сожалению, оправдался. Команда, которая приучает себя обыгрывать аутсайдера за счет двух высосанных из пальца удалений потом, естественно, через три дня получает такой вот результат.
- Было чувство, что удаленный с поля Луис Адриано поддался на провокацию соперника.
- Он вначале один раз ударил соперника, тот ответил, он второй раз ударил. Зачем оправдывать Адриано, когда он подвел свою команду? Оправдания здесь быть не может. Тем более он игрок атаки: его работа забивать, а не драться с соперниками. С соперниками пускай дерутся защитники.
- Не случись этого удаления, мог этот матч сложиться для спартаковцев по-другому?
- Матч мог сложиться как угодно. «Спартак» мог и проиграть, мог и выиграть. Футбол не терпит сослагательного наклонения — имеем то, что имеем. К сожалению, Адриано поступил таким образом. И я даже не знаю, выступит ли «Спартак» теперь в Лиге Европы.
- Согласно нынешнему регламенту, выступит.
- Ну, хотя бы так.
- Что «Спартак» ждет в этом турнире?
- Трудно сказать. Не знаю, на мой взгляд, команде требуется какая-то реанимация. Есть игроки возрастные, есть пресытившиеся. Мне кажется, в клубе должна быть какая-то встряска. Перемены в составе: убрать атакующую часть, как-то усилить оборону. Может быть, и Карреру выгнать — тоже неплохой вариант.
- Дмитрия Аленичева после того, как команда не вышла в Лигу Европы два года назад отправили в отставку.
- Понимаете, Аленичев в отличие от Карреры просто перед этим не выиграл чемпионство. Поэтому я думаю, что у итальянского специалиста тут большой карт-бланш. Хотя, мое мнение, он уже давно должен был на выход пойти. Еще в прошлом сезоне
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