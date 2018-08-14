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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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00:41
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00:28
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Массимо Каррера: Адриано всегда отдавался на 100%. Не разглядел момента, не мне его карать (3)
00:16
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Валерий Рейнгольд: Адриано подвел команду. Абсолютный непрофессионализм, дурачество и хамство (2)
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Саввиди: очень хотелось, чтобы "Спартак" был унижен на своем переполненном стадионе
Владелец ПАОК Иван Саввиди поделился эмоциями после ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком" (0:0, 3:2 – по сумме двух матчей).
"Мне не верится, что мы прошли "Спартак". Это прекрасно.
Я доволен, потому что мы реально переиграли "Спартак". Признаюсь – мне очень хотелось, чтобы "Спартак" был унижен на своем переполненном стадионе. В итоге он и получил это унижение.
Мы выкинули из Лиги чемпионов "Спартак" и двигаемся дальше. Теперь нас интересует только одна тема – "Бенфика" или "Фенер" - сказал Саввиди.
Спорт-Экспресс
"Мне не верится, что мы прошли "Спартак". Это прекрасно.
Я доволен, потому что мы реально переиграли "Спартак". Признаюсь – мне очень хотелось, чтобы "Спартак" был унижен на своем переполненном стадионе. В итоге он и получил это унижение.
Мы выкинули из Лиги чемпионов "Спартак" и двигаемся дальше. Теперь нас интересует только одна тема – "Бенфика" или "Фенер" - сказал Саввиди.
Спорт-Экспресс
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