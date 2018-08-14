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Саввиди: очень хотелось, чтобы "Спартак" был унижен на своем переполненном стадионе

Владелец ПАОК Иван Саввиди поделился эмоциями после ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком" (0:0, 3:2 – по сумме двух матчей).

"Мне не верится, что мы прошли "Спартак". Это прекрасно.

Я доволен, потому что мы реально переиграли "Спартак". Признаюсь – мне очень хотелось, чтобы "Спартак" был унижен на своем переполненном стадионе. В итоге он и получил это унижение.

Мы выкинули из Лиги чемпионов "Спартак" и двигаемся дальше. Теперь нас интересует только одна тема – "Бенфика" или "Фенер" - сказал Саввиди.

Спорт-Экспресс
Теги: Саввиди Спартак ПАОК
Вчера, 23:52
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(9)
№16 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:37) #
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online

Цитата: Кипер
Говорящие животное.. Сколько больных на этом ресурсе....

Почем борщик из Тарасовки? Чисто праздный вопрос, можно сказать риторический.Говорить со стенкой конечно по своему увлекательно, но бессмысленно однако.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№15 Написал: Кипер кмв (Сегодня, 00:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
yuri,
Говорящие животное.. Сколько больных на этом ресурсе....


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Я видел игру Марадоны....
Регистрация: 21.05.2018 [жалоба]
№14 Написал: нетрал (Сегодня, 00:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
вот ***! только мы может так над своими ...ты мерзота подпендосник грязный хавальник закрой!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:27) #
  • -1
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online

Не удивлюсь что у мясных случится эпилепсия от правды - их никто не уважает и не любит, кроме их самих. Кот точно не удивится по многим причинам


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№12 Написал: Campos Москва (Сегодня, 00:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Жду греческую помойку в нашей группе ЛЕ! Поквитаемся!
Регистрация: 26.12.2008 [жалоба]
№11 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 00:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Мудло


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№10 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:19) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: SVN
я желаю Локомотиву встречи с этой командой.

Ну мы умнее будем, да и в последнее десятилетие были умнее вас в Европе.
Буду рад, если наш клуб сыграет с ПАОКом.
Цитата: s.o.b.
Ан нет, гонору у них после сезона прибавилось хоть отбавляй.

Да при чем тут гонор, обычная неприязнь к врагу.
Свиньи думают, что они самые умные (в Европе за ЦСКА не болеют, даже больше, болеют против них на стадионах), а потом удивляются, что мало кто за них болеет в Европе.
Для них подходит поговорка - "не хочешь дерьма, не делай дерьма".


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№9 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 00:18) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
судя по его вью. он душевно больной

Согласен ,расстройство психическое на лицо
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№8 Написал: Gringo Starr (Сегодня, 00:14) #
  • -3
  •  (9)

Саввиди конечно конченный *** и самое омерзмтельное совковое быдло. Но свинская петушня в очередной провалила Евросезон. Спартак это команда настоящих хуесосов, а люди болеющие за это говно мазохисты и извращенцы, к большой радости с каждым годом их становится все меньше. Эту команду нужно расформиировать и выпускать туалетную бумагу с ромбиком, который по уже доброй традиции был вымазан и вывален во свежевысранном говне.
Регистрация: 29.10.2017 [жалоба]
№7 Написал: s.o.b. (Сегодня, 00:07) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: Lokoflesh
Да ладно, они так каждый раз в квалифае унижаются.
Не фиг и какое достижение.
PS: команда у Саввиди топчик

До чемпионского сезона "местные" болелы Локо казались адекватными людьми по сравнению с некоторыми персонажами... Ан нет, гонору у них после сезона прибавилось хоть отбавляй.
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
№6 Написал: Кипер кмв (Сегодня, 00:03) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
SVN,
Эта проводница на черкизоне не разу не была какая ей Греция...?!


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Я видел игру Марадоны....
Регистрация: 21.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: Кипер кмв (Вчера, 23:59) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Lokoflesh,
дРезинки ну вот ты бы молчал. Покорители европы


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Я видел игру Марадоны....
Регистрация: 21.05.2018 [жалоба]
№4 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:58) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
судя по его вью. он душевно больной


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Вчера, 23:58) #
  • +1
  •  (9)

вот такие журналисты!такое г... печатают...нет слов.
за такое в лицо бьют.

Цитата: Lokoflesh
Да ладно, они так каждый раз в квалифае унижаются.
Не фиг и какое достижение.
PS: команда у Саввиди топчик.

я желаю Локомотиву встречи с этой командой.Вы почувствуете все прелести поездки в Грецию,и вот в такой грязной атмосфере поиграете.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:55) #
  • -4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Да ладно, они так каждый раз в квалифае унижаются.
Не фиг и какое достижение.
PS: команда у Саввиди топчик.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Wismar Новочеркасск (Вчера, 23:54) #
  • +2
  •  (8)

мразь
Регистрация: 6.04.2018 [жалоба]
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