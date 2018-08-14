Саввиди: очень хотелось, чтобы "Спартак" был унижен на своем переполненном стадионе

Владелец ПАОК Иван Саввиди поделился эмоциями после ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком" (0:0, 3:2 – по сумме двух матчей)."Мне не верится, что мы прошли "Спартак". Это прекрасно.Я доволен, потому что мы реально переиграли "Спартак". Признаюсь – мне очень хотелось, чтобы "Спартак" был унижен на своем переполненном стадионе. В итоге он и получил это унижение.Мы выкинули из Лиги чемпионов "Спартак" и двигаемся дальше. Теперь нас интересует только одна тема – "Бенфика" или "Фенер" - сказал Саввиди.