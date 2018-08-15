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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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13:00
Борис Игнатьев: Нужна ли отставка Карреры? Увольнять — не наша задача. Хотя удар по престижу нанесен
Борис Игнатьев: Нужна ли отставка Карреры? Увольнять — не наша задача. Хотя удар по престижу нанесен
12:39
«Спартак» чтит традиции: 1 победа в квалификациях еврокубков за 10 лет, а у России ни разу не было 3 команды в группе ЛЧ (5)
«Спартак» чтит традиции: 1 победа в квалификациях еврокубков за 10 лет, а у России ни разу не было 3 команды в группе ЛЧ (5)
12:06
Равиль Сабитов: "Спартак" должен был проходить ПАОК даже в меньшинстве, даже вторым составом (9)
Равиль Сабитов: "Спартак" должен был проходить ПАОК даже в меньшинстве, даже вторым составом (9)
11:26
"Мне приятно, что "Спартак" унижен на своем полном стадионе". О чем говорили вокруг матча "красно-белых" с ПАОКом (1)
"Мне приятно, что "Спартак" унижен на своем полном стадионе". О чем говорили вокруг матча "красно-белых" с ПАОКом (1)
01:42
"Спартак" – ПАОК: фотоотчет встречи (5)
"Спартак" – ПАОК: фотоотчет встречи (5)
00:41
Дмитрий Селюк: выходка Адриано стоила Федуну 20 млн евро - я говорил, что его трансфер ошибка (9)
Дмитрий Селюк: выходка Адриано стоила Федуну 20 млн евро - я говорил, что его трансфер ошибка (9)
00:28
Массимо Каррера: Адриано всегда отдавался на 100%. Не разглядел момента, не мне его карать (14)
Массимо Каррера: Адриано всегда отдавался на 100%. Не разглядел момента, не мне его карать (14)
00:24
Массимо Каррера: я не пойму, почему ты спрашиваешь меня, не потерял ли Квинси мотивацию (видео) (17)
Массимо Каррера: я не пойму, почему ты спрашиваешь меня, не потерял ли Квинси мотивацию (видео) (17)
00:16
Валерий Рейнгольд: Адриано подвел команду. Абсолютный непрофессионализм, дурачество и хамство (12)
Валерий Рейнгольд: Адриано подвел команду. Абсолютный непрофессионализм, дурачество и хамство (12)
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Андрей Червиченко: «Спартаку» требуется встряска. Выгнать Карреру - неплохой вариант (14)
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Адриано — это похороны. «Спартак» остался без Лиги чемпионов (16)
Адриано — это похороны. «Спартак» остался без Лиги чемпионов (16)
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Матч "Спартак" -ПАОК посетили 40 385 зрителей (2)
Матч "Спартак" -ПАОК посетили 40 385 зрителей (2)
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"Спартак" вылетел из Лиги чемпионов (177)
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Сергей Хусаинов: Адриано доигрался, в Премьер-лиге ему все время прощают подобные эпизоды (11)
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Луис Адриано удален за отмашку на 34 минуте матча против ПАОКа (33)
Луис Адриано удален за отмашку на 34 минуте матча против ПАОКа (33)
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«Спартак» чтит традиции: 1 победа в квалификациях еврокубков за 10 лет, а у России ни разу не было 3 команды в группе ЛЧ
Ничего нового вчера не произошло: «Спартак» как обычно провалил отбор к еврокубкам, а Россия как всегда упустила возможность делегировать в групповой этап Лиги чемпионов 3 команды. Rusfootball.info демонстрирует обыденность вчерашнего поражения красно-белых.
В последние годы российские клубы прекрасно лигочемпионскую квалификацию: в прошлом сезоне ЦСКА преодолел греческий АЕК и «Янг Бойз», в позапрошлом «Ростов» выбил «Андерлехт» и «Аякс», 3 года назад ЦСКА одолел «Спарту» и «Спортинг», до того дважды квалифицировался «Зенит», даже «Спартак» выбивал «Фенербахче» с Эмери!
Но во всех этих случаях это был второй российский клуб в Лиге чемпионов, делегировать третий не получалось никак. На стыке десятилетий на волне успехов «Зенита» в Кубке УЕФА Россия получила аж 3 исторических шанса смотреть во вторник или среду аж по 2 матча наших команд. Но увы…
Сезон 2009/10 — вылет «Динамо» от «Селтика»
Команда, за которую играли Габулов, Колодин, Гранат, Хохлов, братья Комбаровы, Кокорин и Кержаков, неожиданно и минимально выиграла в Шотландии, но дома быстро пропустила в концовке каждого из таймов. Гол Самараса на 90-й минуте принёс вместо овертайма вылет, после которого «Динамо» Андрея Кобелева слилось ещё из Лиги Европы от софийского ЦСКА.
Сезон 2010/11 — вылет «Зенита» от «Осера»
Но если от «Динамо» чего-то подобного ожидать было можно, то вот «Зенит» Лучано Спаллетти обладал еврокубковым опытом, классным составом, шёл к чемпионству и готовился к своему второму групповому турниру Лиги чемпионов, до того обыграв «Унирю». Домашняя победа 1:0 ещё больше завысила ожидания, но потом случился «Осер». Кержаков второй год подряд вылетел из Лиги чемпионов, Бруну Алвешу загрузили пусть не тройку, но двойку, а Малафеев и Губочан получили по красной и отправились в раздевалку досрочно.
Сезон 2011/12 — вылет «Рубина» от «Лиона»
В этой паре российский клуб уже не являлся фаворитом перед французским, но итог получился таким же. Команда Курбана Бердыева прошла киевское «Динамо», но с «Лионом» не помог даже гол Дядюна на 3-й минуте. 1:3 в первом матче и домашняя ничья 1:1 без шансов на победу.
Следующего шанса продвинуть в Лигу чемпионов 3 команды нам пришлось ждать 6 лет, до тех пор, пока УЕФА не изменил регламент в угоду элитным лигам, пытаясь защитить европейский футбол от идеи создания Суперлиги. «Спартак» им воспользовался как обычно.
Сезон 2007/08 — вылет от «Селтика» в Лиге чемпионов
Годом ранее «Спартак» протиснулся в группу через «Шериф» и «Слован», но с более классным соперником не справился. 1:1 дома и в гостях, несмотря на 40 минут в меньшинстве без Штранцля. Проигрывать в серии пенальти Станиславу Черчесову на этом чемпионате мира было не впервой, Калиниченко пробил в стиле Смолова. Забавно, что в игровое время обе команды били 11-метровый, но и Павлюченко, и соперник, попали в каркас.
Сезон 2008/09 — вылет от киевского «Динамо» в Лиге чемпионов
Второго вылета в квалификации Черчесову не простили: если с «Селтиком» борьба шла ровная и упорная, то дома «Спартак», организовав быстрый гол Баженова, натурально опозорился в матче с командой Алиева и Милевского, которой руководил Юрий Сёмин. 1:4 с Черчесовым и 1:4 уже без него — надеюсь, когда-нибудь российские команды снова будут играть с украинскими, но не так.
Сезон 2009/10 — не попали в еврокубки
Тогда в Европу пробились даже самарские «Крылья», правда к моменту старта еврокубков это была уже совсем другая, разваливающаяся команда, которая, впрочем, не преминула возможностью остановить «Спартак» на пути к чемпионству. Но в сезоне 2008 красно-белым до титулов было далеко: Микаэль Лаудруп довёл команду только до 7 места.
Сезон 2010/11 — не проходили квалификацию
Зато Валерий Карпин, расширивший весной свои полномочия гендиректора до тренерских, подхватил команду, занял с ней второе место и попал сразу в групповой этап. Там «Спартак» дважды обыграл «Жилину» и на Дикане, фарте и Аспиликуэте затащил в Марселе.
Сезон 2011/12 — вылет от «Легии» в Лиге Европы
Каррера пока не научился обыгрывать «Жилины», но традиции Карпина по вылету в квалификации достойно продолжает. В Варшаве «Спартак» дважды отыгрывался (2:2), но в домашней встрече продемонстрировал образец безволия, который красно-белые превзошли только в Салониках. Голы и Кирилла, и Дмитрия Комбаровых были не главным чудом встречи в «Лужниках»: 2:0 к 27-й минуте на последних минутах уже к перерыву превратились в 2:2. С третьим голом «Легия», в отличие от ПАОКа, тянула аж до последних минут — 2:3, российская судьба Мацея Рыбуса и Януша Гола была предопределена.
Сезон 2012/13 — ПРОХОД (!!!) «Фенербахче» в Лиге чемпионов
Та неудача, возможно, помогла Карпину осознать, что лучше отодвинуться на место гендиректора и нанять настоящего тренера. Сейчас Унаи Эмери меняет Париж на Лондон после трёх побед в Лиге Европы, но уже тогда «тренеришка» проявлял свою кубковую сущность. Эмери не доработал до конца группового этапа, в который вывести «Спартак» за 10 лет смог только он.
«Дикаааааааань, как слепой волейболист! Дзюбы, хватай мяч, набирай скорость, беги, беги изо всех сил, отдай пас, притормози! Ромулоооо, ты что, Билялетдинов что ли?!« — репортаж Александра Шмурнова, конечно, не встал в один ряд с Черданцевым на Россия — Голландия, но сам комментатор сделал для этого всё.
Сезон 2013/14 — вылет от «Санкт-Галлена» в Лиге Европы
Всё повторилось до ужаса эпично: снова Карпин, снова ничья в гостевом матче (1:1), опять статус явного фаворита перед ответным домашние, опять быстрый гол (на этот раз аж на второй минуте). Но уже к перерыву Песьяков пустил трёшку. С «Легией» и АЕКом «Спартак» вылетел в концовке, с ПАОКом сохранял шансы до последней минуты, а вот с «Санкт-Галленом» всё стало ясно уже к 36-й минуте.
В итоге 2:4 в Химках. Комментировать матчи «Спартака» Роману Трушечкину надо было запретить ещё после «Легии».
Сезон 2014/15 — не попали в еврокубки
Валерий Карпин не доработал до конца сезона, который бесславно завершал Дмитрий Гунько. Тем не менее, «Спартак» вполне мог попасть в еврокубки с 6-го места, ведь РФС запретил победителю Кубка «Ростову» заявляться в турниры УЕФА. Однако жёлто-синие оспорили это решение в международных инстанциях — Мурату Якину не пришлось позориться в квалификации, чтобы сконцентрироваться на чемпионате.
Сезон 2015/16 — не попали в еврокубки
Однако швейцарский тренер запомнился разве что батлом с Тимуром Журавелем и тем, что подготовил для «Спартака-2» Дениса Давыдова, а для скамейки «Уфы» — Вячеслава Кротова.
Сезон 2016/17 — вылет от АЕКа в Лиге Европы
Дмитрий Анатольевич Аленичев задачу по попаданию в еврокубки выполнил, но с таким скрипом, что одного позора в Лиге Европы Федуну хватило. Это был первый еврокубковый матч «Спартака» на своём стадионе, а в соперниках был даже не греческий, а кипрский АЕК!
Но какая разница, откуда соперник, если есть спартаковские традиции, которые нарушать способен только 3-кратный победитель Лиги Европы? Впрочем, в мае Ивана Тричковски вспоминали добрым словом с золотыми медалями на шее. Однако нынешний вылет не позволит Каррере сконцентрироваться на чемпионате, как 2 года назад.
Сезон 2017/18 — не проходили квалификацию
Первая лигочемпионская кампания за 5 лет сложилась неоднозначно, а следующей придётся подождать. Позор в Ливерпуле более-менее уравновешивает блестящий разнос «Севильи», но та победа по сути остаётся единственной для Карреры в 10 еврокубковых матчах. Да, «Спартак» в феврале выиграл в Бильбао, но «Атлетик» счёт 1:2 устраивал. А вот с «Марибором» и ПАОКом красно-белые ничего поделать не смогли, потому вылетели из Лиги чемпионов осенью, потому снова вылетели и сейчас. Впереди Лига Европы, как раз с соперниками уровня «Марибора». Кто знает, может и сам ПАОК в случае поражения от «Бенфики» ещё раз заглянет в Москву?
Роман Гуськов, Rusfootball.info
В последние годы российские клубы прекрасно лигочемпионскую квалификацию: в прошлом сезоне ЦСКА преодолел греческий АЕК и «Янг Бойз», в позапрошлом «Ростов» выбил «Андерлехт» и «Аякс», 3 года назад ЦСКА одолел «Спарту» и «Спортинг», до того дважды квалифицировался «Зенит», даже «Спартак» выбивал «Фенербахче» с Эмери!
Но во всех этих случаях это был второй российский клуб в Лиге чемпионов, делегировать третий не получалось никак. На стыке десятилетий на волне успехов «Зенита» в Кубке УЕФА Россия получила аж 3 исторических шанса смотреть во вторник или среду аж по 2 матча наших команд. Но увы…
Сезон 2009/10 — вылет «Динамо» от «Селтика»
Команда, за которую играли Габулов, Колодин, Гранат, Хохлов, братья Комбаровы, Кокорин и Кержаков, неожиданно и минимально выиграла в Шотландии, но дома быстро пропустила в концовке каждого из таймов. Гол Самараса на 90-й минуте принёс вместо овертайма вылет, после которого «Динамо» Андрея Кобелева слилось ещё из Лиги Европы от софийского ЦСКА.
Сезон 2010/11 — вылет «Зенита» от «Осера»
Но если от «Динамо» чего-то подобного ожидать было можно, то вот «Зенит» Лучано Спаллетти обладал еврокубковым опытом, классным составом, шёл к чемпионству и готовился к своему второму групповому турниру Лиги чемпионов, до того обыграв «Унирю». Домашняя победа 1:0 ещё больше завысила ожидания, но потом случился «Осер». Кержаков второй год подряд вылетел из Лиги чемпионов, Бруну Алвешу загрузили пусть не тройку, но двойку, а Малафеев и Губочан получили по красной и отправились в раздевалку досрочно.
Сезон 2011/12 — вылет «Рубина» от «Лиона»
В этой паре российский клуб уже не являлся фаворитом перед французским, но итог получился таким же. Команда Курбана Бердыева прошла киевское «Динамо», но с «Лионом» не помог даже гол Дядюна на 3-й минуте. 1:3 в первом матче и домашняя ничья 1:1 без шансов на победу.
Следующего шанса продвинуть в Лигу чемпионов 3 команды нам пришлось ждать 6 лет, до тех пор, пока УЕФА не изменил регламент в угоду элитным лигам, пытаясь защитить европейский футбол от идеи создания Суперлиги. «Спартак» им воспользовался как обычно.
Сезон 2007/08 — вылет от «Селтика» в Лиге чемпионов
Годом ранее «Спартак» протиснулся в группу через «Шериф» и «Слован», но с более классным соперником не справился. 1:1 дома и в гостях, несмотря на 40 минут в меньшинстве без Штранцля. Проигрывать в серии пенальти Станиславу Черчесову на этом чемпионате мира было не впервой, Калиниченко пробил в стиле Смолова. Забавно, что в игровое время обе команды били 11-метровый, но и Павлюченко, и соперник, попали в каркас.
Сезон 2008/09 — вылет от киевского «Динамо» в Лиге чемпионов
Второго вылета в квалификации Черчесову не простили: если с «Селтиком» борьба шла ровная и упорная, то дома «Спартак», организовав быстрый гол Баженова, натурально опозорился в матче с командой Алиева и Милевского, которой руководил Юрий Сёмин. 1:4 с Черчесовым и 1:4 уже без него — надеюсь, когда-нибудь российские команды снова будут играть с украинскими, но не так.
Сезон 2009/10 — не попали в еврокубки
Тогда в Европу пробились даже самарские «Крылья», правда к моменту старта еврокубков это была уже совсем другая, разваливающаяся команда, которая, впрочем, не преминула возможностью остановить «Спартак» на пути к чемпионству. Но в сезоне 2008 красно-белым до титулов было далеко: Микаэль Лаудруп довёл команду только до 7 места.
Сезон 2010/11 — не проходили квалификацию
Зато Валерий Карпин, расширивший весной свои полномочия гендиректора до тренерских, подхватил команду, занял с ней второе место и попал сразу в групповой этап. Там «Спартак» дважды обыграл «Жилину» и на Дикане, фарте и Аспиликуэте затащил в Марселе.
Сезон 2011/12 — вылет от «Легии» в Лиге Европы
Каррера пока не научился обыгрывать «Жилины», но традиции Карпина по вылету в квалификации достойно продолжает. В Варшаве «Спартак» дважды отыгрывался (2:2), но в домашней встрече продемонстрировал образец безволия, который красно-белые превзошли только в Салониках. Голы и Кирилла, и Дмитрия Комбаровых были не главным чудом встречи в «Лужниках»: 2:0 к 27-й минуте на последних минутах уже к перерыву превратились в 2:2. С третьим голом «Легия», в отличие от ПАОКа, тянула аж до последних минут — 2:3, российская судьба Мацея Рыбуса и Януша Гола была предопределена.
Сезон 2012/13 — ПРОХОД (!!!) «Фенербахче» в Лиге чемпионов
Та неудача, возможно, помогла Карпину осознать, что лучше отодвинуться на место гендиректора и нанять настоящего тренера. Сейчас Унаи Эмери меняет Париж на Лондон после трёх побед в Лиге Европы, но уже тогда «тренеришка» проявлял свою кубковую сущность. Эмери не доработал до конца группового этапа, в который вывести «Спартак» за 10 лет смог только он.
«Дикаааааааань, как слепой волейболист! Дзюбы, хватай мяч, набирай скорость, беги, беги изо всех сил, отдай пас, притормози! Ромулоооо, ты что, Билялетдинов что ли?!« — репортаж Александра Шмурнова, конечно, не встал в один ряд с Черданцевым на Россия — Голландия, но сам комментатор сделал для этого всё.
Сезон 2013/14 — вылет от «Санкт-Галлена» в Лиге Европы
Всё повторилось до ужаса эпично: снова Карпин, снова ничья в гостевом матче (1:1), опять статус явного фаворита перед ответным домашние, опять быстрый гол (на этот раз аж на второй минуте). Но уже к перерыву Песьяков пустил трёшку. С «Легией» и АЕКом «Спартак» вылетел в концовке, с ПАОКом сохранял шансы до последней минуты, а вот с «Санкт-Галленом» всё стало ясно уже к 36-й минуте.
В итоге 2:4 в Химках. Комментировать матчи «Спартака» Роману Трушечкину надо было запретить ещё после «Легии».
Сезон 2014/15 — не попали в еврокубки
Валерий Карпин не доработал до конца сезона, который бесславно завершал Дмитрий Гунько. Тем не менее, «Спартак» вполне мог попасть в еврокубки с 6-го места, ведь РФС запретил победителю Кубка «Ростову» заявляться в турниры УЕФА. Однако жёлто-синие оспорили это решение в международных инстанциях — Мурату Якину не пришлось позориться в квалификации, чтобы сконцентрироваться на чемпионате.
Сезон 2015/16 — не попали в еврокубки
Однако швейцарский тренер запомнился разве что батлом с Тимуром Журавелем и тем, что подготовил для «Спартака-2» Дениса Давыдова, а для скамейки «Уфы» — Вячеслава Кротова.
Сезон 2016/17 — вылет от АЕКа в Лиге Европы
Дмитрий Анатольевич Аленичев задачу по попаданию в еврокубки выполнил, но с таким скрипом, что одного позора в Лиге Европы Федуну хватило. Это был первый еврокубковый матч «Спартака» на своём стадионе, а в соперниках был даже не греческий, а кипрский АЕК!
Но какая разница, откуда соперник, если есть спартаковские традиции, которые нарушать способен только 3-кратный победитель Лиги Европы? Впрочем, в мае Ивана Тричковски вспоминали добрым словом с золотыми медалями на шее. Однако нынешний вылет не позволит Каррере сконцентрироваться на чемпионате, как 2 года назад.
Сезон 2017/18 — не проходили квалификацию
Первая лигочемпионская кампания за 5 лет сложилась неоднозначно, а следующей придётся подождать. Позор в Ливерпуле более-менее уравновешивает блестящий разнос «Севильи», но та победа по сути остаётся единственной для Карреры в 10 еврокубковых матчах. Да, «Спартак» в феврале выиграл в Бильбао, но «Атлетик» счёт 1:2 устраивал. А вот с «Марибором» и ПАОКом красно-белые ничего поделать не смогли, потому вылетели из Лиги чемпионов осенью, потому снова вылетели и сейчас. Впереди Лига Европы, как раз с соперниками уровня «Марибора». Кто знает, может и сам ПАОК в случае поражения от «Бенфики» ещё раз заглянет в Москву?
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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