УЕФА оштрафовал "Спартак" и ПАОК по итогам матчей в Лиге чемпионов

Дисциплинарный комитет УЕФА наложил санкции на "Спартак" и ПАОК по итогам матчей в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.Греческий клуб заплатит штраф в размере 22 тысяч евро за блокировку лестничных проходов на домашнем стадионе и использование лазерной указки болельщиками команды во время первого матча, передает пресс-служба УЕФА. "Спартак" заплатит в казну организации 31 тысячу евро за блокировку лестничных проходов на домашнем стадионе и выкрикивание запрещённых кричалок фанатами во время домашней встречи.