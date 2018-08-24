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УЕФА оштрафовал "Спартак" и ПАОК по итогам матчей в Лиге чемпионов

Дисциплинарный комитет УЕФА наложил санкции на "Спартак" и ПАОК по итогам матчей в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Греческий клуб заплатит штраф в размере 22 тысяч евро за блокировку лестничных проходов на домашнем стадионе и использование лазерной указки болельщиками команды во время первого матча, передает пресс-служба УЕФА. "Спартак" заплатит в казну организации 31 тысячу евро за блокировку лестничных проходов на домашнем стадионе и выкрикивание запрещённых кричалок фанатами во время домашней встречи.
Теги: Спартак ПАОК
Сегодня, 20:49
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№1 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 21:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Как-то мягко за лазерную указку. И уж точно не верится что в Салониках не было баннеров с политическим подтекстом и кричалок. То что в России происходит всегда попадает в протокол) Интересно, примерно также как трехнедельная оборона своей страны)


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Регистрация: 7.04.2011 [жалоба]
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