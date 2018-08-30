Кейлор Навас признан лучшим вратарем сезона-2017/18 в Европе

Награду как лучшему вратарю прошедшего сезона получил голкипер "Реала" Кейлор Навас.Вместе со своей командой он стал победителем Лиги чемпионов, обыграл в финале "Ливерпуль" (3:1).Навас стал первым костариканцем, который удостоился этой награды.