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Кейлор Навас признан лучшим вратарем сезона-2017/18 в Европе

Награду как лучшему вратарю прошедшего сезона получил голкипер "Реала" Кейлор Навас.

Вместе со своей командой он стал победителем Лиги чемпионов, обыграл в финале "Ливерпуль" (3:1).

Навас стал первым костариканцем, который удостоился этой награды.
Теги: Навас Реал
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