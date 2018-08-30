Россия повторила еврокубковый рекорд

В еврокубковые группы в сезоне-2018/19 пробилось пять команд из России, что является повторением национального рекорда. Столько же клубов играло в основном раунде в сезонах-2013/14 и 2015/16."Уфа" вполне могла помочь состояться новому историческому достижению, но не сумела пройти "Рейнджерс".