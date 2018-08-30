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Россия повторила еврокубковый рекорд

В еврокубковые группы в сезоне-2018/19 пробилось пять команд из России, что является повторением национального рекорда. Столько же клубов играло в основном раунде в сезонах-2013/14 и 2015/16.

"Уфа" вполне могла помочь состояться новому историческому достижению, но не сумела пройти "Рейнджерс".

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 23:07
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(3)
№4 Написал: АБВ М (Сегодня, 23:29) #
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Цитата: Antip7
Цитата: АБВ
Жаль,что Уфа не прошла.
А настоящим успехом будет участие 3-ёх наших клубов в ЛЧ! И выход в 1/4 ,хотя бы 1-го клуба!

Разве что в след. году

Ну да,пока нам рано ещё мечтать об успехах в ЛЧ. Надеюсь,доживу до того дня,когда наши ,хотя бы попадут в финал ЛЧ!

Цитата: SVN
Цитата: АБВ
Жаль,что Уфа не прошла.
А настоящим успехом будет участие 3-ёх наших клубов в ЛЧ! И выход в 1/4 ,хотя бы 1-го клуба!

Локо может выйти в 1/8,группа у них хорошая,это уже успех будет для наших клубов в Лиге Чемпионов.

Группа ,конечно,проходная ,но не уверен,что Локо пройдёт. Наши клубы вообще непредсказуемы.Могут у сильного соперника выиграть одну игру,а потом несколько игр проиграть лохам!
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Сегодня, 23:20) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: АБВ
Жаль,что Уфа не прошла.
А настоящим успехом будет участие 3-ёх наших клубов в ЛЧ! И выход в 1/4 ,хотя бы 1-го клуба!

Локо может выйти в 1/8,группа у них хорошая,это уже успех будет для наших клубов в Лиге Чемпионов.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 23:20) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: АБВ
Жаль,что Уфа не прошла.
А настоящим успехом будет участие 3-ёх наших клубов в ЛЧ! И выход в 1/4 ,хотя бы 1-го клуба!

Разве что в след. году
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: АБВ М (Сегодня, 23:12) #
  • +3
  •  (3)

Жаль,что Уфа не прошла.
А настоящим успехом будет участие 3-ёх наших клубов в ЛЧ! И выход в 1/4 ,хотя бы 1-го клуба!
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
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