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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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22:47
Большая удача для «Локомотива», старые знакомые для ЦСКА. Что ждет наши команды в Лиге Чемпионов?
Большая удача для «Локомотива», старые знакомые для ЦСКА. Что ждет наши команды в Лиге Чемпионов?
22:28
Сергей Семак: на данный момент мы достаточно средняя команда, если у нас нет сумасшедшего настроя (17)
Сергей Семак: на данный момент мы достаточно средняя команда, если у нас нет сумасшедшего настроя (17)
22:13
Люксембургский "Дюделанж" в обеих играх победил "Клуж" и впервые в истории страны вышел в группу ЛЕ (10)
Люксембургский "Дюделанж" в обеих играх победил "Клуж" и впервые в истории страны вышел в группу ЛЕ (10)
22:05
"Астана" по пенальти прошла АПОЭЛ, "Заря" уступила "Лейпцигу" из-за 11-метрового в добавленное время
"Астана" по пенальти прошла АПОЭЛ, "Заря" уступила "Лейпцигу" из-за 11-метрового в добавленное время
20:53
Ровная группа "Локомотива", ЦСКА против "Реала" и "Ромы", Модрич - лучший. Итоги жеребьёвки ЛЧ (58)
Ровная группа "Локомотива", ЦСКА против "Реала" и "Ромы", Модрич - лучший. Итоги жеребьёвки ЛЧ (58)
16:06
Вячеслав Колосков: категорически против того, чтобы российские и украинские клубы играли друг с другом (2)
Вячеслав Колосков: категорически против того, чтобы российские и украинские клубы играли друг с другом (2)
Россия повторила еврокубковый рекорд
В еврокубковые группы в сезоне-2018/19 пробилось пять команд из России, что является повторением национального рекорда. Столько же клубов играло в основном раунде в сезонах-2013/14 и 2015/16.
"Уфа" вполне могла помочь состояться новому историческому достижению, но не сумела пройти "Рейнджерс".
"Спорт-Экспресс"
"Уфа" вполне могла помочь состояться новому историческому достижению, но не сумела пройти "Рейнджерс".
"Спорт-Экспресс"
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