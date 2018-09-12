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Роман Бабаев: нет оснований полагать, что ЦСКА запретят играть матчи ЛЧ в "Лужниках"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что, скорее всего, сегодня вечером будет получено одобрение от УЕФА на проведение домашних матчей Лиги чемпионов на стадионе "Лужники".

"Мы в процессе. Думаю, что все должно быть нормально. Просто пока нет официального письма от УЕФА. Думаю, получим его сегодня к вечеру. Комиссия прошла. У нее есть кое-какие просьбы. Это даже не замечания, а рекомендации. Никаких оснований полагать, что нам запретят проводить матчи в "Лужниках", нет", - цитирует Бабаева "Спорт-Экспресс".
Теги: Бабаев ЦСКА
Сегодня, 18:45
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№28 Написал: пушкин спб (Сегодня, 21:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: molot327
ы действительно считаешь, что Гинер хуже тебя считает деньги в футболе?

Да нет, уж больно решение странное при наличии своего стадиона? И вместимость тут не главное.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№27 Написал: Thriller (Сегодня, 21:10) #
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Болеет за:
ЦСКА
golden Axe,
ты ваши духовки после динамо Терри посчитай, а то такой треск и духан везде, что жуть, и везде горелой свининой воняет laughing
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№26 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Thriller
Два кб-торчка поделятся впечатлениями от наркоты от которой их так штырит

Гинера уже сколько туров подряд шкурят на деньги за этого торчка?)):А сколько ослодуховок подорвано было из за этого перехода? smile
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№25 Написал: Thriller (Сегодня, 20:42) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe
я лучше Ереме расскажу

Два кб-торчка поделятся впечатлениями от наркоты от которой их так штырит laughing
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№24 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Thriller
ну да - спартак это червиченко и его чеченские друзья - владельцы спартака

я к тому что Спартак не пропадет без Федуна,а вот вы были в жопе до Гинера и снова туда вернулись и никому вы нах не нужны теперь кроме Гинера с его же долгами))

Цитата: Thriller
расскажи это Терри

не,я лучше Ереме расскажу sweat_smile
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№23 Написал: Thriller (Сегодня, 20:13) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe
,а Федун это еще не Спартак

ну да - спартак это червиченко и его чеченские друзья - владельцы спартака

Цитата: golden Axe
кратный чемпион страны

расскажи это Терри smile
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№22 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Thriller
golden Axe,
расскажи нам, сколько титулов при Федуне выиграли? И сколь при Гинере? smile

это вы делите на удобные отрезки,а Федун это еще не Спартак,Спартак как не крути 22х кратный чемпион страны,а вот теперь посчитаем сколько вы будите в жопе сидеть,как до этого сидели по 35 лет smile
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№21 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 20:03) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: пушкин
У вас достаточно вместимость, или ты думаешь, что Лужа соберёт полный стадион? В Москве такое в принципе невозможно на клубном уровне. Да и аренда сожрёт все выручку, и останетесь вы при своих.

Ты действительно считаешь, что Гинер хуже тебя считает деньги в футболе?


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№20 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:02) #
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Цитата: Thriller
расскажи нам, сколько титулов при Федуне выиграли?

Да им главное, что Лёня богатеет... )))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№19 Написал: Thriller (Сегодня, 20:00) #
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Болеет за:
ЦСКА
golden Axe,
расскажи нам, сколько титулов при Федуне выиграли? И сколь при Гинере? smile
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№18 Написал: golden Axe (Сегодня, 19:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Thriller
НО это в любом случае больше, чем максимум тридцать на Арене ЦСКА

да уж,построил Гинер недоразумение,так еще за него и с долгами сидит)
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№17 Написал: Thriller (Сегодня, 19:58) #
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Болеет за:
ЦСКА
cska1971,
причём 21 февраля - в мороз. Как сейчас помню smile
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№16 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:58) #
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Цитата: пушкин
Прошлый раз с реалом сколько было, не напомнишь, со Слуцким, и где играли?

А напомню, мне не сложно. В феврале 2012-го, в Лужниках 70000.

Цитата: Ziggy
Я Рубину регулярно кассу делаю.

Им это не очень помогает... )))))))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№15 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 19:56) #
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Болеет за:
ЦСКА
пушкин,
Посмотрел бы я на посещаемость твоего "Зенита", если бы твоя "культурная столица" созрела бы до трех, ну или хотя бы до двух серьезных команд. А то ведь, как ни старались, ничего у вас не выходило. wink Да вы и на свой единственный и неповторимый "Зенит" ухитрялись по паре тысяч собирать, когда команду преследовали неудачи в 90-е годы. Так что чем ты тут гордишься, непонятно. smile
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№14 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 19:55) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
И большая благодарность этим болельщикам, как минимум, за деньги в кассу нашего клуба... ))))


Я Рубину регулярно кассу делаю. smile


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№13 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:53) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Ziggy
левых болельщиков других клубов


И большая благодарность этим болельщикам, как минимум, за деньги в кассу нашего клуба... ))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№12 Написал: пушкин спб (Сегодня, 19:52) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cska1971
Цитата: пушкин
Не соберут, увидишь.


На Реал придет меньше 30? Не смеши меня...

Прошлый раз с реалом сколько было, не напомнишь, со Слуцким, и где играли?


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№11 Написал: Thriller (Сегодня, 19:52) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: пушкин
потому как там акустика лучше

спасибо, питерский клоун - посмешил. Кстати на Арене ЦСКА отличная акустика, могу сравнивать - был и в Луже. Бултыхайтесь в говночашке покамест

Цитата: Ziggy
На Реал соберётся стадион. На Рому 50 тысяч.

НО это в любом случае больше, чем максимум тридцать на Арене ЦСКА
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№10 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:49) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: пушкин
Не соберут, увидишь.


На Реал придет меньше 30? Не смеши меня...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№9 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 19:48) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Цитата: пушкин
Цитата: cska1971
Во-первых, зрителей соберут больше,

Не соберут, увидишь.
Цитата: Thriller
Слышь, клоун, иди на Невском из бачков поешь
Понимаю тебя, и твою нервную реакцию. Я бы тоже горевал, если бы у Зенита было столько же болел, как у коней

Лолшто? ЦСКА после спортака второй по популярности клуб России клоун, слушай больше баллады всяких фурсенок о популярности зенита и т д; а заполняемость зенита за счёт того что единственная команда в городе, которая ни копейки в стадион не вложила и раздаёт билеты бесплатно и конченым дебилом нужно быть чтобы это не понимать
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№8 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 19:42) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин

Т.е., у тебя свербит, что ничтожный процент болел ЦСКА в огромной Луже, будет резать глаз своей пустотой?


Он будет кичиться 70-ю% левых болельщиков других клубов на Реале приехавших чисто на Реал. Вот увидишь. На Реал соберётся стадион. На Рому 50 тысяч.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№7 Написал: пушкин спб (Сегодня, 19:34) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cska1971
Во-первых, зрителей соберут больше,

Не соберут, увидишь.
Цитата: Thriller
Слышь, клоун, иди на Невском из бачков поешь

Т.е., у тебя свербит, что ничтожный процент болел ЦСКА в огромной Луже, будет резать глаз своей пустотой? Понимаю тебя, и твою нервную реакцию. Я бы тоже горевал, если бы у Зенита было столько же болел, как у коней, срамота, а в Лужниках, просто посмешище.
Есть вариант, что Гинер в связи с этим и выбрал Лужу, потому как там акустика лучше, и горстка людей задаст тон похлеще, чем полупустой родной Песчаный, как думаешь?


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№6 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 19:26) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
Тут, кмк, дело в другом.


Тут дело в пиаре наследия ЧМ, что Лужники якобы не зря реконструировали в чисто футбольный стадион. Гинеру откатят либо в чёрных еврах, либо в преференциях по ходу чемпионата. С трёх матчей с Реалом дай бох заработает сверх покрытия аренды одного этого матча.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№5 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:23) #
  • -2
  •  (4)
online

пушкин,
Во-первых, зрителей соберут больше, чем на домашнем стадионе. Думаю, вдвое...
И даже с учетом оплаты аренды это будет выгодно. Это во-вторых...
Так что, в финансовом плане там все в порядке.

А вот с точки зрения ауры домашнего стадиона и удобства для болельщиков - не очень...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№4 Написал: Thriller (Сегодня, 19:18) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: пушкин
или ты думаешь, что Лужа соберёт полный стадион? В Москве такое в принципе невозможно на клубном уровне.

Слышь, клоун, иди на Невском из бачков поешь. Играйте в ЛЕ и не воняйте

Дурачков в Зените поищи, которые количество разрешённых легионеров на поле не знают и про доморощенных игроков
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: пушкин спб (Сегодня, 19:11) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Thriller
пушкин,
Вместимость сравни и поймёшь. Почему вы на Петровском не остались играть?)

У вас достаточно вместимость, или ты думаешь, что Лужа соберёт полный стадион? В Москве такое в принципе невозможно на клубном уровне. Да и аренда сожрёт все выручку, и останетесь вы при своих.
Тут, кмк, дело в другом.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№2 Написал: Thriller (Сегодня, 19:04) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
пушкин,
Вместимость сравни и поймёшь. Почему вы на Петровском не остались играть?)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: пушкин спб (Сегодня, 18:54) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кто скажет, почему кони не играют на своём стадионе, деньги не нужны?


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
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