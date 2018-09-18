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Молодежка "Локомотива" обыграла своих сверстников из "Галатасарая" в Юношеской лиге УЕФА

"Локомотив" U19 одержал победу над "Галатасараем" U19 в матче 1-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Встреча прошла в Стамбуле и завершилась со счётом 1:0 в пользу московской команды.

Единственный гол в середине второго тайма забил форвард Тимур Сулейманов, ему ассистировал полузащитник Владислав Карапузов.

Теги: Локомотив Галатасарай
Сегодня, 21:41
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№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да, всего три часа назад.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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