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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Андрей Червиченко: столько дури вплелось в ситуации с Ещенко и Глушаковым, что её ковшом не разгрести (9)
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Франк Рибери: хочу играть до 38 лет (3)
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Молодежка "Локомотива" обыграла своих сверстников из "Галатасарая" в Юношеской лиге УЕФА
"Локомотив" U19 одержал победу над "Галатасараем" U19 в матче 1-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
Встреча прошла в Стамбуле и завершилась со счётом 1:0 в пользу московской команды.
Единственный гол в середине второго тайма забил форвард Тимур Сулейманов, ему ассистировал полузащитник Владислав Карапузов.
Встреча прошла в Стамбуле и завершилась со счётом 1:0 в пользу московской команды.
Единственный гол в середине второго тайма забил форвард Тимур Сулейманов, ему ассистировал полузащитник Владислав Карапузов.
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