Молодежка "Локомотива" обыграла своих сверстников из "Галатасарая" в Юношеской лиге УЕФА

"Локомотив" U19 одержал победу над "Галатасараем" U19 в матче 1-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.Встреча прошла в Стамбуле и завершилась со счётом 1:0 в пользу московской команды.Единственный гол в середине второго тайма забил форвард Тимур Сулейманов, ему ассистировал полузащитник Владислав Карапузов.