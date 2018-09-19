Новости партнеров

Соперники ЦСКА по группе G объявили стартовые составы на предстоящий матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы "Реала" и "Ромы" на матч группового этапа Лиги чемпионов.

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Кроос, Иско, Модрич, Бэйл, Бензема.

Запасные: Куртуа, Начо, Льоренте, Сьос, Васкес, Асенсио, Мариано.

"Рома": Ольсен, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Дзаньоло, Н’Зонзи, Де Росси, Ундер, Эль-Шаарави, Джеко.

Запасные: Миранте, Маркано, Сантон, Перотти, Пеллегрини, Кристанте, Шик.
Теги: Рома Реал
Сегодня, 21:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.