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"Шахтер" спасся от поражения в матче с "Хоффенхаймом" в концовке встречи

Донецкий "Шахтер" в самой концовке ушел от поражения в 1-м туре Лиги чемпионов.

"Шахтер" (Украина) – "Хоффенхайм" (Германия) 2:2

Голы: 0:1 – 6 Гриллич, 1:1 – 27 Исмаили, 1:2 – 38 Нордтвейт, 2:2 – 81 Майкон.

"Шахтер" – Пятов, Хочолава, Исмаили, Бутко, Ракицкий, Степаненко, Алан Патрик (Майкон, 76), Тайсон, Марлос, Болбат (Коваленко, 57), Мораес.

"Хоффенхайм" – Бауманн, Пош, Фогт, Нордтвейт, Шульц, Гриллич, Битенкур (Демирбай, 64), Кадержабек, Крамарич (Нелсон, 85), Жоэлинтон, Салаи (Цубер, 75).

Предупреждения: Гриллич (29), Мораес (45), Алан Патрик (52), Ракицкий (77).
Теги: Шахтер Хоффенхайм
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