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Фанаты ЦСКА выразили протест против матчей Лиги чемпионов в "Лужниках" (видео)

Болельщики московского ЦСКА перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" выразили протест против проведения игр в "Лужниках".

Теги: ЦСКА Реал Rвидео
Сегодня, 22:29
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№4 Написал: GPS (Сегодня, 23:26) #
  • -1
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online

Ослы такие ослы....
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№3 Написал: лад USSR (Сегодня, 22:57) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Количество проданных билетов необходимо для финансового благополучия клуба. Неужели фанаты ЦСКА против этого?
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: honey (Сегодня, 22:54) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Вот не согласен. Всего 3 матча, тем более ЛЧ, и против Реала.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Egoist Краснодар (Сегодня, 22:51) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
когда ещё на них придёт столько народа?! глупцы!
Регистрация: 8.10.2015 [жалоба]
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