Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Роман Бабаев: очень озадачены давками после матча с "Реалом"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев признался, что руководство московского клуба озадачено ситуацией, связанной с давкой и долгим выходом болельщиков со стадиона "Лужники" после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом" (1:0).

"Мы очень озадачены этой ситуацией. Уже общались с представителями правоохранительных органов, руководителями безопасности РПЛ. О том, что было сделано не так и почему не получилось сделать, как было на чемпионате мира. Не хочется никого обвинять. Этот вопрос находится не в компетенции города и администрации "Лужников", а в ведении правоохранительных органов. Мы постараемся выяснить причины и сделать так, чтобы такого не повторялось на следующих матчах", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
Теги: Бабаев ЦСКА Реал
Сегодня, 20:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(3)
№3 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 21:16) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
А ведь эта проблема уже возникала в Лужниках на контрольном матче перед ЧМ!!! Нихера выводов не делают! Это не страна, а стадо.


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 20:54) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
tiki,
Проблемы с выходом со стадиона и входом в метро были на МЦК. На Спортивной народ говорил что норм все было. Лично я в час ночи только в метро зашел, брали штурмом это МЦК. Насчет выхода с самого стадиона особо не заметил проблем, может давка на нижних ярусах была, х.з.
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:38) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
а что за тема?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.