Икер Касильяс перепутал московский "Локомотив" с узбекским

Despu?s de la experiencia con @Azteca en el pasado @FIFAWorldCup de ??, vuelvo a visitar esta bonita ciudad para afrontar la @ChampionsLeague ante @LokomotivUzb !! ???? pic.twitter.com/gYOJCtYzFc — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 23, 2018

Голкипер "Порту" Икер Касильяс допустил ошибку о предстоящем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с московским "Локомотивом"."После опыта работы на телевидении во время чемпионата мира—2018 я вернулся, чтобы посетить этот красивый город и сыграть в Лиге чемпионов с "Локомотивом", — написал Касильяс.