Икер Касильяс вышел на второе место по количеству отраженных пенальти в ЛЧ

Голкипер "Порту" Икер Касильяс отбил пенальти в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Локомотивом" (3:1).Этот пенальти стал для Касильяса четвёртым отраженным в матчах Лиги чемпионов. По этому показателю испанец сравнялся с Джанлуиджи Буффоном, Грегори Купе и Андреем Пятовым и делит с ними второе место в истории.Рекорд принадлежит известному немецкому голкиперу Хансу-Йоргу Бутту, который отразил пять 11-метровых в Лиге чемпионов.