Сержиу Консейсау: "Порту" не будет думать о том, что собирается делать "Локомотив"

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|3
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|Атлетико
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|+3
|6
|3
|Монако
|3
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|4
|Брюгге
|3
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|2
|1
|4
|-3
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|3
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|9
|2
|Интер
|3
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|4
|2
|+2
|6
|3
|Тоттенхэм
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|0
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|4
|ПСВ
|3
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|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Ливерпуль
|3
|1
|0
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|3
|3
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|6
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|Наполи
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|3
|ПСЖ
|3
|1
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|+4
|4
|4
|Црвена Звезда
|3
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
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|2
|Шальке 04
|3
|1
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|0
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|1
|5
|3
|Галатасарай
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|1
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|1
|+2
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|Локомотив
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|0
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|0
|4
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Аякс
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|1
|1
|0
|4
|1
|+3
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|Бавария
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|АЕК
|3
|0
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|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Лион
|3
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
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|Хоффенхайм
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|Шахтёр
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|4
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|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|3
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|6
|2
|Рома
|3
|1
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|1
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|+2
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|ЦСКА
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|Виктория
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|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|3
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Манчестер Юнайтед
|3
|1
|1
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|3
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Опрос:
Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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Сержиу Консейсау: "Порту" не будет думать о том, что собирается делать "Локомотив"
Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау на пресс-конференции перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов рассказал, как его команда готовится к матчу с "Локомотивом".
– Эдер сказал, что игроки "Локомотива" выйдут с повышенной мотивацией на этот матч. Это как-то повлияет на вашу подготовку?
– Мне мотивировать игроков не нужно. Они всегда готовы побеждать. Что касается желания "Локомотива" завоевать три очка, то это тоже нормально. Но мы хотим завладеть инициативой с первых минут. Этот матч может быть даже сложнее московского.
– Юрий Семин сказал, что "Локо" нужно подправить реализацию моментов. И что все будет зависеть от того, даст ли "Порту" играть.
– Могу сказать одно: не будем думать о том, что собирается делать соперник. Всегда отталкиваемся от своей игры.
– Что ждете от "Локомотива"? Более атакующую игру по сравнению с матчем в Москве? И собираетесь ли добавить креатива, выпустив Отавиу с первых минут?
– Не знаю, какую тактику выберет Семин. Думаю, в чемпионате соперник играет немного по-другому, чем в Лиге чемпионов. Отавиу? Пока не хочу говорить о конкретных футболистах. Они все работали в течение недели, выберу состав, исходя из последних тренировок.
– После матча в Москве вы сказали, что "Порту" нужно исправить несколько недочетов в обороне. Получилось?
– Постепенно начинаем прибавлять в этом аспекте. Но иногда бывает, что наши игроки совершают индивидуальные ошибки, либо соперник заставляет нас ошибаться. Так случилось и в матче с "Локо".
"Спорт-Экспресс"
– Эдер сказал, что игроки "Локомотива" выйдут с повышенной мотивацией на этот матч. Это как-то повлияет на вашу подготовку?
– Мне мотивировать игроков не нужно. Они всегда готовы побеждать. Что касается желания "Локомотива" завоевать три очка, то это тоже нормально. Но мы хотим завладеть инициативой с первых минут. Этот матч может быть даже сложнее московского.
– Юрий Семин сказал, что "Локо" нужно подправить реализацию моментов. И что все будет зависеть от того, даст ли "Порту" играть.
– Могу сказать одно: не будем думать о том, что собирается делать соперник. Всегда отталкиваемся от своей игры.
– Что ждете от "Локомотива"? Более атакующую игру по сравнению с матчем в Москве? И собираетесь ли добавить креатива, выпустив Отавиу с первых минут?
– Не знаю, какую тактику выберет Семин. Думаю, в чемпионате соперник играет немного по-другому, чем в Лиге чемпионов. Отавиу? Пока не хочу говорить о конкретных футболистах. Они все работали в течение недели, выберу состав, исходя из последних тренировок.
– После матча в Москве вы сказали, что "Порту" нужно исправить несколько недочетов в обороне. Получилось?
– Постепенно начинаем прибавлять в этом аспекте. Но иногда бывает, что наши игроки совершают индивидуальные ошибки, либо соперник заставляет нас ошибаться. Так случилось и в матче с "Локо".
"Спорт-Экспресс"
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