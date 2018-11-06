Сержиу Консейсау: "Порту" не будет думать о том, что собирается делать "Локомотив"

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 3 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 3 2 0 0 5 2 +3 6
3 Монако 3 0 0 2 1 5 -4 1
4 Брюгге 3 0 0 2 1 4 -3 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 3 2 0 0 8 2 +6 9
2 Интер 3 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 3 0 0 2 3 6 -3 1
4 ПСВ 3 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Ливерпуль 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Наполи 3 1 1 0 1 0 +1 5
3 ПСЖ 3 1 0 1 8 4 +4 4
4 Црвена Звезда 3 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Шальке 04 3 1 1 0 2 1 1 5
3 Галатасарай 3 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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Сержиу Консейсау: "Порту" не будет думать о том, что собирается делать "Локомотив"

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау на пресс-конференции перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов рассказал, как его команда готовится к матчу с "Локомотивом".

– Эдер сказал, что игроки "Локомотива" выйдут с повышенной мотивацией на этот матч. Это как-то повлияет на вашу подготовку?

– Мне мотивировать игроков не нужно. Они всегда готовы побеждать. Что касается желания "Локомотива" завоевать три очка, то это тоже нормально. Но мы хотим завладеть инициативой с первых минут. Этот матч может быть даже сложнее московского.

– Юрий Семин сказал, что "Локо" нужно подправить реализацию моментов. И что все будет зависеть от того, даст ли "Порту" играть.

– Могу сказать одно: не будем думать о том, что собирается делать соперник. Всегда отталкиваемся от своей игры.

– Что ждете от "Локомотива"? Более атакующую игру по сравнению с матчем в Москве? И собираетесь ли добавить креатива, выпустив Отавиу с первых минут?

– Не знаю, какую тактику выберет Семин. Думаю, в чемпионате соперник играет немного по-другому, чем в Лиге чемпионов. Отавиу? Пока не хочу говорить о конкретных футболистах. Они все работали в течение недели, выберу состав, исходя из последних тренировок.

– После матча в Москве вы сказали, что "Порту" нужно исправить несколько недочетов в обороне. Получилось?

– Постепенно начинаем прибавлять в этом аспекте. Но иногда бывает, что наши игроки совершают индивидуальные ошибки, либо соперник заставляет нас ошибаться. Так случилось и в матче с "Локо".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Порту Локомотив
Сегодня, 00:37
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