Сержиу Консейсау: "Порту" не будет думать о том, что собирается делать "Локомотив"

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау на пресс-конференции перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов рассказал, как его команда готовится к матчу с "Локомотивом".– Мне мотивировать игроков не нужно. Они всегда готовы побеждать. Что касается желания "Локомотива" завоевать три очка, то это тоже нормально. Но мы хотим завладеть инициативой с первых минут. Этот матч может быть даже сложнее московского.– Могу сказать одно: не будем думать о том, что собирается делать соперник. Всегда отталкиваемся от своей игры.– Не знаю, какую тактику выберет Семин. Думаю, в чемпионате соперник играет немного по-другому, чем в Лиге чемпионов. Отавиу? Пока не хочу говорить о конкретных футболистах. Они все работали в течение недели, выберу состав, исходя из последних тренировок.– Постепенно начинаем прибавлять в этом аспекте. Но иногда бывает, что наши игроки совершают индивидуальные ошибки, либо соперник заставляет нас ошибаться. Так случилось и в матче с "Локо".