Метро и МЦК будут работать до двух часов ночи в день матча ЦСКА - "Рома"

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|3
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|0
|4
|0
|+4
|9
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|Атлетико
|3
|2
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|0
|5
|2
|+3
|6
|3
|Монако
|3
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|4
|Брюгге
|3
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|3
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|9
|2
|Интер
|3
|2
|0
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|4
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|+2
|6
|3
|Тоттенхэм
|3
|0
|0
|2
|3
|6
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|1
|4
|ПСВ
|3
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Ливерпуль
|3
|1
|0
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|3
|3
|0
|6
|2
|Наполи
|3
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|1
|0
|+1
|5
|3
|ПСЖ
|3
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|4
|4
|Црвена Звезда
|3
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|3
|1
|1
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|2
|1
|+1
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|2
|Шальке 04
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|1
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|0
|2
|0
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Аякс
|3
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|1
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|4
|1
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|Бавария
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|2
|6
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|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Лион
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|Шахтёр
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|3
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|6
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|Рома
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|ЦСКА
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|Виктория
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|1
|1
|2
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|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
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|5
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|Манчестер Юнайтед
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Опрос:
Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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Метро и МЦК будут работать до двух часов ночи в день матча ЦСКА - "Рома"
В день матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и "Ромой" работа метро и МЦК будет продлена до двух часов ночи.
Кроме того, перед игрой и после нее возле стадиона "Лужники" все желающие смогут получить бесплатные горячие напитки: чай и безалкогольный глинтвейн.
Напомним, ЦСКА занимает 3-е место в группе G после трех туров. В активе армейцев 4 очка. В первом матче против "Ромы" красно-синие разгромно проиграли со счетом 0:3.
ПФК ЦСКА
Кроме того, перед игрой и после нее возле стадиона "Лужники" все желающие смогут получить бесплатные горячие напитки: чай и безалкогольный глинтвейн.
Напомним, ЦСКА занимает 3-е место в группе G после трех туров. В активе армейцев 4 очка. В первом матче против "Ромы" красно-синие разгромно проиграли со счетом 0:3.
ПФК ЦСКА
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