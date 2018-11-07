"Локомотив" - второй в истории клуб из первой корзины, вылетевший из ЛЧ после 4 туров

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

Опрос:

Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Локомотив" - второй в истории клуб из первой корзины, вылетевший из ЛЧ после 4 туров

"Локомотив" проиграл 4 матча на групповом этапе Лиги чемпионов и лишился шансов на выход в плей-офф.

Железнодорожники стали лишь второй командой в истории Лиги чемпионов, которая была посеяна из первой корзины и потеряла шансы на продолжение борьбы уже после 4-го тура.

Первой командой, потерпевшей такую неудачу, был "Блэкберн".

Gracenote Live
Сегодня, 08:56
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
12
(5)
#12  Карабас-Барабас   (Сегодня, 11:16)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Позорники
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
#11  sumzzz  Калининград (Сегодня, 10:58)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
В этом году Локомотив никакущий. В чемпионате они вылазят только за счет везения и порчи игры сопернику. Активная антиигра какая-то. Ну а в ЛЧ надо не только портить, надо еще и свою игру иметь.
...и когда в составе два таких м_удака, как Фернандеш и Эдер....проще было выпустить пацанов из молодежки.


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#10  Сибирячок   (Сегодня, 10:27)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Сухина бессилен в Европе. Может, ему каминг-аут объявить?

Цитата: Apant1
Цитата: Lana Del Andrey
Nastroenie,
да ладно))) до 1-18 Локо ещё далеко laughing

Вы зря хорохоритесь, это общий уровень нашего чемпионата, в лч с ним делать особо нечего, все успехи скорее чистые случайности

Ой, не *** насчёт уровня, отмазывая девок. Ослы то лучше играют. Просто чемпион не настоящий, а деланый Сухиной.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#9  Городовой  Россия (Сегодня, 10:15)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ничего неожиданного.Это не в чемпе в автобус гонять,там играть надо,а игроки для этого в большинстве мягко говоря не очень.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#8  Он_вам_не_димон   (Сегодня, 10:13)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Apant1
Цитата: Lana Del Andrey
Nastroenie,
да ладно))) до 1-18 Локо ещё далеко laughing

Вы зря хорохоритесь, это общий уровень нашего чемпионата, в лч с ним делать особо нечего, все успехи скорее чистые случайности

Голос одинокого в пустыне)))
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#7  Apant1   (Сегодня, 10:10)
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Lana Del Andrey
Nastroenie,
да ладно))) до 1-18 Локо ещё далеко laughing

Вы зря хорохоритесь, это общий уровень нашего чемпионата, в лч с ним делать особо нечего, все успехи скорее чистые случайности
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#6  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 10:02)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Nastroenie,
да ладно))) до 1-18 Локо ещё далеко laughing
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
#5  avlasov1981  С-Пб (Сегодня, 10:01)
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Nastroenie
Самое позорное выступление российского клуба на Евроарене за всю историю.

ну не песди, вы тоже у нас отметились, 7-1 вроде как. Так что пока вы наши РЕКОРДСМЕНЫ laughing
Регистрация: 16.04.2016 [жалоба]
#4  Nastroenie  Москва (Сегодня, 09:53)
  • -11
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Самое позорное выступление российского клуба на Евроарене за всю историю.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#3  avlasov1981  С-Пб (Сегодня, 09:51)
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
laughing

4 ИГРЫ - 4 ПОРАЖЕНИЯ - 2 ЗАБИЛИ - 11 ПРОПУСТИЛИ =))

Это вам не в РПЛ с заряженными судейками играть, с Сухинами в администрации клуба , РПЛ не проблема ...а в ЛЧ - позорище !!

тоже самое и ВЕЛИКИМ СРАМТАКОМ происходит. Совпадение? Не думаю..... laughing
Регистрация: 16.04.2016 [жалоба]
#2  Батька   (Сегодня, 09:44)
  • +3
  •  (7)

laughing

4 ИГРЫ - 4 ПОРАЖЕНИЯ - 2 ЗАБИЛИ - 11 ПРОПУСТИЛИ =))

Это вам не в РПЛ с заряженными судейками играть, с Сухинами в администрации клуба , РПЛ не проблема ...а в ЛЧ - позорище !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#1  студия дускай   (Сегодня, 09:31)
  • -3
  •  (5)

немедленно снимайте лимит на легионеров с резервацией 5 мест для доморощенных игроков команды - 2 на поле 3 на скамейке
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.