"Локомотив" - второй в истории клуб из первой корзины, вылетевший из ЛЧ после 4 туров

"Локомотив" проиграл 4 матча на групповом этапе Лиги чемпионов и лишился шансов на выход в плей-офф.Железнодорожники стали лишь второй командой в истории Лиги чемпионов, которая была посеяна из первой корзины и потеряла шансы на продолжение борьбы уже после 4-го тура.Первой командой, потерпевшей такую неудачу, был "Блэкберн".