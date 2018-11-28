Павел Врба: 45 минут назад мы были очень далеко от Лиги Европы, а сейчас очень близко

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Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 4 1 1 0 3 1 +2 10
2 Аякс 4 1 1 0 4 1 +3 8
3 Бенфика 4 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 4 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 4 1 0 1 3 3 0 9
2 Лион 4 1 1 0 4 3 +1 6
3 Хоффенхайм 4 0 0 1 3 4 -1 3
4 Шахтёр 4 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 4 1 0 1 3 1 +2 9
2 Рома 4 1 0 1 5 3 +2 9
3 ЦСКА 4 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 4 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 4 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 4 1 1 0 3 0 +3 7
3 Валенсия 4 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 4 0 0 2 0 6 -6 1

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Павел Врба: 45 минут назад мы были очень далеко от Лиги Европы, а сейчас очень близко

Главный тренер «Виктории» Павел Врба после победы над ЦСКА (2:1) в матче 5-го тура группового этап оценил шансы своей команды на третье место в квартете G, передаёт корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.

– За счёт чего «Виктория» переломила ход матча? Что вы сказали команде в перерыве?

– Да, в начале мы грубо ошиблись, начали игру не так, что повлияло на весь ход первого тайма. В концовке мы уже пришли в себя, завладели мячом, заработали пенальти. Хорошо, что продолжили в том же духе и с долей удачи забили 2 гола, переломили игру в том числе и тактически.

– Вы снова обыграли ЦСКА в борьбе за Лигу Европы, насколько этот матч значим для вашей карьеры?

– Сегодня ЦСКА немного недоставало удачи за первый матч, где они сравняли счёт в концовке. А что игра значит для меня как для тренера, мы узнаем, когда закончится групповой этап.

– Вам удались замены, какие изменения в игру должны были внести футболисты?

– Выбор состава связан с последней игрой, где вышедшие на замену футболисты вышли и спасли нам очко. Лимберски в перерыве попросил замену, так что мы не планировали такой порядок замен. Но было бы здорово, если бы Копец здорово играл и в чемпионате Чехии.

– Насколько вы близки к попаданию в Лигу Европы?

– 45 минут назад это было очень далеко, а сейчас – очень близко. Для нас выход в весеннюю часть, если он случится, будет очень важным событием ещё и с финансовой точки зрения.

– Когда вы тренировали «Анжи», вам не очень удавались матчи в Москве. Теперь вам будет более приятно вспоминать о Москве?

– Мне тут нечего менять, я всегда говорил, что в России хорошая лига. Да, теперь ещё с большим удовольствием буду вспоминать о Москве, хотя и раньше всегда это делал.
Теги: Врба Виктория ЦСКА
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