Определились 12 участников плей-офф Лиги чемпионов

После окончания 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов определились 12 участников плей-офф турнира.Ими стали: "Атлетико" (Испания), "Порту" (Португалия), дортмундская "Боруссия" (Германия) и "Шальке" (Германия), "Барселона" (Испания), "Бавария" (Германия), "Аякс" (Голландия), "Манчестер Сити" (Англия), "Реал" (Испания), "Рома" (Италия), "Ювентус" (Италия") и "Манчестер Юнайтед" (Англия).Напомним, российские клубы третий год подряд не сумели выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.