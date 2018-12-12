Эрик Штоффельсхаус: в матче с "Шальке" "Локомотиву" не хватило агрессии

Спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус прокомментировал поражение от "Шальке" (0:1)."Во-первых, "Шальке" свои шансы использовал и забил, а мы – нет. Во-вторых, нам не хватило агрессии, мы играли слишком глубоко.Мы очень разочарованы тем, что сегодня не добились успеха, нашей целью было выйти в следующую стадию еврокубков. К сожалению, не вышло", – сказал Штоффельсхаус.