Достучаться до небес. ЦСКА попробует второй раз обыграть "Реал"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Атлетико
|5
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|12
|2
|Боруссия
|5
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|10
|3
|Брюгге
|5
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|5
|4
|Монако
|5
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|5
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|13
|2
|Тоттенхэм
|5
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|7
|3
|Интер
|5
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|7
|4
|ПСВ
|5
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Наполи
|5
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|9
|2
|ПСЖ
|5
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|8
|3
|Ливерпуль
|5
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|4
|Црвена Звезда
|5
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|5
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|13
|2
|Шальке 04
|5
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|8
|3
|Галатасарай
|5
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|5
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бавария
|5
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|13
|2
|Аякс
|5
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|11
|3
|Бенфика
|5
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|4
|4
|АЕК
|5
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|5
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|10
|2
|Лион
|5
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|7
|3
|Шахтёр
|5
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|5
|4
|Хоффенхайм
|5
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|5
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|12
|2
|Рома
|5
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|9
|3
|Виктория
|5
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|4
|4
|ЦСКА
|5
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|5
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|5
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|10
|3
|Валенсия
|5
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|5
|4
|Янг Бойз
|5
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|1
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:15
Шамиль Газизов: новый стадион "Уфы" будет рассчитан на 15-17 тысяч мест и с закрытой крышей (2)
Шамиль Газизов: новый стадион "Уфы" будет рассчитан на 15-17 тысяч мест и с закрытой крышей (2)
10:33
Юрий Семин: в этой Лиге чемпионов "Локомотив" не играл в трусливый футбол и не ставил "автобус" (3)
Юрий Семин: в этой Лиге чемпионов "Локомотив" не играл в трусливый футбол и не ставил "автобус" (3)
09:38
Олег Кононов: Федун, как и я, считает, что добиваться результата следует через игру команды (10)
Олег Кононов: Федун, как и я, считает, что добиваться результата следует через игру команды (10)
08:50
Тимур Жамалетдинов: может быть "Реал" сыграет не основой - это даст нам дополнительные шансы (3)
Тимур Жамалетдинов: может быть "Реал" сыграет не основой - это даст нам дополнительные шансы (3)
08:17
Ядерный матч на «Энфилде» с драмой и чудовищными промахами: «Ливерпуль» со скрипом вышел в плей-офф (4)
Ядерный матч на «Энфилде» с драмой и чудовищными промахами: «Ливерпуль» со скрипом вышел в плей-офф (4)
01:00
"Тоттенхэм" спасся от поражения в Барселоне и выбил "Интер" из ЛЧ. Миланцы не смогли обыграть ПСВ (1)
"Тоттенхэм" спасся от поражения в Барселоне и выбил "Интер" из ЛЧ. Миланцы не смогли обыграть ПСВ (1)
Вчера, 23:43
"Локомотив" не достоин Лиги Европы. Или она была ему не нужна? (9)
"Локомотив" не достоин Лиги Европы. Или она была ему не нужна? (9)
Вчера, 23:15
Полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев женился
Полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев женился
Вчера, 23:00
"Порту" взял верх над "Галатасараем"
"Порту" взял верх над "Галатасараем"
Вчера, 22:48
"Локомотив" на выезде потерпел поражение от "Шальке" (73)
"Локомотив" на выезде потерпел поражение от "Шальке" (73)
Вчера, 22:33
"Ливерпуль" и "Наполи" объявили составы (2)
"Ливерпуль" и "Наполи" объявили составы (2)
Вчера, 22:16
Роман Бабаев: "Реал" очень благодарил ЦСКА за перенос тренировки с "Сантьяго Бернабеу" (2)
Роман Бабаев: "Реал" очень благодарил ЦСКА за перенос тренировки с "Сантьяго Бернабеу" (2)
Вчера, 21:54
Дмитрий Селюк: Яя Туре в России? Да, это возможно, почему нет (12)
Дмитрий Селюк: Яя Туре в России? Да, это возможно, почему нет (12)
Вчера, 21:44
Роман Зобнин: я стараюсь всегда идти по честному пути (2)
Роман Зобнин: я стараюсь всегда идти по честному пути (2)
Вчера, 21:35
Константин Рауш: считаю себя русским, а не натурализованным (9)
Константин Рауш: считаю себя русским, а не натурализованным (9)
Вчера, 21:07
Роман Зобнин получил награду "Джентльмен года" (фото) (28)
Роман Зобнин получил награду "Джентльмен года" (фото) (28)
Вчера, 20:48
Дмитрий Белоруков написал заявление об уходе из "Анжи" (2)
Дмитрий Белоруков написал заявление об уходе из "Анжи" (2)
Вчера, 20:32
Геннадий Орлов: Дзюба - это явление, футбольный революционер (22)
Геннадий Орлов: Дзюба - это явление, футбольный революционер (22)
Вчера, 20:22
"Олимпиакос" расторг контракт с Яя Туре (6)
"Олимпиакос" расторг контракт с Яя Туре (6)
Вчера, 20:02
Стали известны стартовые составы "Шальке" и "Локомотива" (6)
Стали известны стартовые составы "Шальке" и "Локомотива" (6)
Вчера, 19:01
Скрипченко потребовал от "Анжи" три млн рублей
Скрипченко потребовал от "Анжи" три млн рублей
Вчера, 18:54
Адвокат Андрей Князев: Глушакову за такое практически ничего не может быть предъявлено (5)
Адвокат Андрей Князев: Глушакову за такое практически ничего не может быть предъявлено (5)
Вчера, 18:46
Немецкая полиция задержала болельщиков "Локомотива" в преддверии матча с "Шальке-04" (8)
Немецкая полиция задержала болельщиков "Локомотива" в преддверии матча с "Шальке-04" (8)
Вчера, 18:12
В Юношеской лиги УЕФА "Локомотив" разгромил "Шальке" (1)
В Юношеской лиги УЕФА "Локомотив" разгромил "Шальке" (1)
Достучаться до небес. ЦСКА попробует второй раз обыграть "Реал"
"Армейцам" нечего терять. Либо они отбирают очки у "галактикос" и при удачном стечении обстоятельств пробиваются в Лигу Европы, либо вылетают из еврокубков. Говорим о шансах российской команды и раскладах в других группах.
Фото: vecernji.hr
В "армейцев" изначально верилось очень тяжело. Все-таки глобальная перестройка в команде уровня ЦСКА ни при каких условиях не может пройти настолько гладко, чтобы это не сказывалось футбольными срывами на уровне Лиги Чемпионов. Особенно учитывая, что эти срывы регулярно возникали и в более стабильные времена.
Случилось ожидаемое - и Лигу Чемпионов уже не достать. Но вот оказались на этом "краю" москвичи ужасно обидно. Команда Гончаренко умудрилась грохнуть "Реал", после чего уныло спустила всё в домашней игре с Пльзенью. Там, где было сложно, "красно-синие" прыгнули выше головы и проломили потолок. Там, где было просто, они всего лишь не сумели реализовать свои моменты.
Теперь у "армейцев" только один - откровенно маловероятный шанс.
Расклады в группе
Пробежимся быстро, поскольку все и так понимают что здесь к чему. "Реал" и "Рома" оформили солидный отрыв и гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Для них последние матчи - формальность, тренировка, возможность посмотреть дубль.
У "Виктории" и ЦСКА по четыре очка. И здесь ни к чему смотреть на разницу забитых и пропущенных: всё решается итогами личных противостояний. Российский клуб сыграл с чехами вничью в гостях и проиграл дома. Это означает, что на данный момент чехи выше, а ЦСКА летит мимо еврокубковой весны.
Так что ЦСКА надо не только не проиграть "Реалу" на выезде, но и надеяться, что в параллельной игре "Рома" победит.
Почему Европа для ЦСКА - такая большая потеря
Для "армейцев" не только этот сезон переходный. Таким же вполне может оказаться и следующий. И даже третий подряд.
Речь не о том, что три года подряд можно списывать все неудачи за одну лишь молодость и неопытность - такого никто не позволит. Но обрастать мясом, набивать шишки основному составу "красно-синих", прежде чем они станут сформировавшимися взрослыми игроками, предстоит еще немало. Текущее третье место в чемпионате это всего лишь иллюстрация потенциала этой команды.
И на этом пути очень важны еврокубки. Если учесть, что большую часть времени Обляков растёт на матчах против "Уфы", "Анжи" и "Динамо", представьте себе, какими стероидами для молодого футболиста является опыт выступлений против крутых европейских команд?
Сейчас ЦСКА на том славном отрезке жизни, когда любая нагрузка в радость и на пользу. Потерять еврокубки весной - скептически настроенное читатели наверняка считают, что они уже потеряны - лишить молодых футболистов бесценного опыта.
Бекао на месте, Ахметова нет
Центральный защитник, вынужденный уйти с поля во втором тайме матча против "Енисея", в состав вернулся. Это важно, пусть он и будет не в лучшем состоянии: Бекао сейчас лидер обороны и стопроцентно лучший из четырёх центральных защитников московского клуба.
Магнуссон, конечно, предпочтительнее, если брать в расчёт развитие атак, но вот в сугубо разрушительных функциях - отбор, блокировки, борьба - Бекао нет равных. С Набабкиным и Черновым нет смысла даже сравнивать.
Ахметов стал лучшим молодым игроком. Заслуженно
Но, увы, придется как-то жить без Ахметова. Он играет очень большую роль для нынешнего ЦСКА. Другое дело, что в специфике игры его потеря может и не стать фатальной.
Вряд ли испанцы будут закрываться или действовать осторожно. Пространства в центре будет наверняка достаточно. И в такой игре, когда не нужно ползать с линейкой между опорной зоной соперников и обороной, чтобы найти хоть какой-то зазор, куда более важными будут действия Влашича и Сигурдссона.
Нет ничего невозможного
Должно случиться чудо. Но мы уже становились очевидцами подобного, когда ЦСКА обыгрывал "Реал" дома. Да, не было целого ряда основных игроков, были проблемы с тренером, но теперь у "галактикос" вовсе нет турнирной мотивации.
Фото: РИА Новости
Если "армейцы" сумеют хотя бы сыграть вничью, у них появятся неплохие шансы. Не очень верится в то, что Пльзень сумеет отобрать очки у "Ромы".
Впрочем, наверняка чехи рассуждают так же.
Остальные группы игрового дня
В группе "Е" всё спокойно и без сюрпризов. "Бавария" и "Аякс" разберутся в последнем туре между собой, кто именно из них выйдет с первого места, а греческий АЕК попробует спасти репутацию в матче против "Бенфики" - у эллинов пока что ноль очков.
Куда интереснее дела обстоят в квартете "F". "Манчестер Сити" пока что на первом месте, но если они проиграют в последнем туре "Хоффенхайму", а "Лион" победит "Шахтёр", англичане окажутся на второй позиции.
Есть шансы на плей-офф у футболистов украинского клуба. Им надо просто обыгрывать "Лион".
"Ювентус" и "МЮ" уже шагнул в 1/8 из группы "Н". Здесь никакой интриги. Опять же, только распределение первых двух мест: если "Юве" потеряет очки с "Янг Бойзом", а англичане победят "Валенсию", манкунианцы окажутся выше.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: vecernji.hr
В "армейцев" изначально верилось очень тяжело. Все-таки глобальная перестройка в команде уровня ЦСКА ни при каких условиях не может пройти настолько гладко, чтобы это не сказывалось футбольными срывами на уровне Лиги Чемпионов. Особенно учитывая, что эти срывы регулярно возникали и в более стабильные времена.
Случилось ожидаемое - и Лигу Чемпионов уже не достать. Но вот оказались на этом "краю" москвичи ужасно обидно. Команда Гончаренко умудрилась грохнуть "Реал", после чего уныло спустила всё в домашней игре с Пльзенью. Там, где было сложно, "красно-синие" прыгнули выше головы и проломили потолок. Там, где было просто, они всего лишь не сумели реализовать свои моменты.
Теперь у "армейцев" только один - откровенно маловероятный шанс.
Расклады в группе
Пробежимся быстро, поскольку все и так понимают что здесь к чему. "Реал" и "Рома" оформили солидный отрыв и гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Для них последние матчи - формальность, тренировка, возможность посмотреть дубль.
У "Виктории" и ЦСКА по четыре очка. И здесь ни к чему смотреть на разницу забитых и пропущенных: всё решается итогами личных противостояний. Российский клуб сыграл с чехами вничью в гостях и проиграл дома. Это означает, что на данный момент чехи выше, а ЦСКА летит мимо еврокубковой весны.
Так что ЦСКА надо не только не проиграть "Реалу" на выезде, но и надеяться, что в параллельной игре "Рома" победит.
Почему Европа для ЦСКА - такая большая потеря
Для "армейцев" не только этот сезон переходный. Таким же вполне может оказаться и следующий. И даже третий подряд.
Речь не о том, что три года подряд можно списывать все неудачи за одну лишь молодость и неопытность - такого никто не позволит. Но обрастать мясом, набивать шишки основному составу "красно-синих", прежде чем они станут сформировавшимися взрослыми игроками, предстоит еще немало. Текущее третье место в чемпионате это всего лишь иллюстрация потенциала этой команды.
И на этом пути очень важны еврокубки. Если учесть, что большую часть времени Обляков растёт на матчах против "Уфы", "Анжи" и "Динамо", представьте себе, какими стероидами для молодого футболиста является опыт выступлений против крутых европейских команд?
Сейчас ЦСКА на том славном отрезке жизни, когда любая нагрузка в радость и на пользу. Потерять еврокубки весной - скептически настроенное читатели наверняка считают, что они уже потеряны - лишить молодых футболистов бесценного опыта.
Бекао на месте, Ахметова нет
Центральный защитник, вынужденный уйти с поля во втором тайме матча против "Енисея", в состав вернулся. Это важно, пусть он и будет не в лучшем состоянии: Бекао сейчас лидер обороны и стопроцентно лучший из четырёх центральных защитников московского клуба.
Магнуссон, конечно, предпочтительнее, если брать в расчёт развитие атак, но вот в сугубо разрушительных функциях - отбор, блокировки, борьба - Бекао нет равных. С Набабкиным и Черновым нет смысла даже сравнивать.
Ахметов стал лучшим молодым игроком. Заслуженно
Но, увы, придется как-то жить без Ахметова. Он играет очень большую роль для нынешнего ЦСКА. Другое дело, что в специфике игры его потеря может и не стать фатальной.
Вряд ли испанцы будут закрываться или действовать осторожно. Пространства в центре будет наверняка достаточно. И в такой игре, когда не нужно ползать с линейкой между опорной зоной соперников и обороной, чтобы найти хоть какой-то зазор, куда более важными будут действия Влашича и Сигурдссона.
Нет ничего невозможного
Должно случиться чудо. Но мы уже становились очевидцами подобного, когда ЦСКА обыгрывал "Реал" дома. Да, не было целого ряда основных игроков, были проблемы с тренером, но теперь у "галактикос" вовсе нет турнирной мотивации.
Фото: РИА Новости
Если "армейцы" сумеют хотя бы сыграть вничью, у них появятся неплохие шансы. Не очень верится в то, что Пльзень сумеет отобрать очки у "Ромы".
Впрочем, наверняка чехи рассуждают так же.
Остальные группы игрового дня
В группе "Е" всё спокойно и без сюрпризов. "Бавария" и "Аякс" разберутся в последнем туре между собой, кто именно из них выйдет с первого места, а греческий АЕК попробует спасти репутацию в матче против "Бенфики" - у эллинов пока что ноль очков.
Куда интереснее дела обстоят в квартете "F". "Манчестер Сити" пока что на первом месте, но если они проиграют в последнем туре "Хоффенхайму", а "Лион" победит "Шахтёр", англичане окажутся на второй позиции.
Есть шансы на плей-офф у футболистов украинского клуба. Им надо просто обыгрывать "Лион".
"Ювентус" и "МЮ" уже шагнул в 1/8 из группы "Н". Здесь никакой интриги. Опять же, только распределение первых двух мест: если "Юве" потеряет очки с "Янг Бойзом", а англичане победят "Валенсию", манкунианцы окажутся выше.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.