Достучаться до небес. ЦСКА попробует второй раз обыграть "Реал"

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Атлетико 5 2 0 0 5 2 +3 12
2 Боруссия 5 2 0 0 4 0 +4 10
3 Брюгге 5 0 0 2 1 4 -3 5
4 Монако 5 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 5 2 0 0 8 2 +6 13
2 Тоттенхэм 5 0 0 2 3 6 -3 7
3 Интер 5 2 0 0 4 2 +2 7
4 ПСВ 5 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 5 1 1 0 1 0 +1 9
2 ПСЖ 5 1 0 1 8 4 +4 8
3 Ливерпуль 5 1 0 1 3 3 0 6
4 Црвена Звезда 5 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 5 1 1 0 2 1 +1 13
2 Шальке 04 5 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 5 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 5 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 5 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 5 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 5 0 1 1 2 7 -5 4
4 ЦСКА 5 1 1 0 3 2 +1 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

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Достучаться до небес. ЦСКА попробует второй раз обыграть "Реал"

"Армейцам" нечего терять. Либо они отбирают очки у "галактикос" и при удачном стечении обстоятельств пробиваются в Лигу Европы, либо вылетают из еврокубков. Говорим о шансах российской команды и раскладах в других группах.

Достучаться до небес. ЦСКА попробует второй раз обыграть "Реал"
Фото: vecernji.hr

В "армейцев" изначально верилось очень тяжело. Все-таки глобальная перестройка в команде уровня ЦСКА ни при каких условиях не может пройти настолько гладко, чтобы это не сказывалось футбольными срывами на уровне Лиги Чемпионов. Особенно учитывая, что эти срывы регулярно возникали и в более стабильные времена.

Случилось ожидаемое - и Лигу Чемпионов уже не достать. Но вот оказались на этом "краю" москвичи ужасно обидно. Команда Гончаренко умудрилась грохнуть "Реал", после чего уныло спустила всё в домашней игре с Пльзенью. Там, где было сложно, "красно-синие" прыгнули выше головы и проломили потолок. Там, где было просто, они всего лишь не сумели реализовать свои моменты.

Теперь у "армейцев" только один - откровенно маловероятный шанс.

Расклады в группе

Пробежимся быстро, поскольку все и так понимают что здесь к чему. "Реал" и "Рома" оформили солидный отрыв и гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Для них последние матчи - формальность, тренировка, возможность посмотреть дубль.

У "Виктории" и ЦСКА по четыре очка. И здесь ни к чему смотреть на разницу забитых и пропущенных: всё решается итогами личных противостояний. Российский клуб сыграл с чехами вничью в гостях и проиграл дома. Это означает, что на данный момент чехи выше, а ЦСКА летит мимо еврокубковой весны.

Так что ЦСКА надо не только не проиграть "Реалу" на выезде, но и надеяться, что в параллельной игре "Рома" победит.

Почему Европа для ЦСКА - такая большая потеря

Для "армейцев" не только этот сезон переходный. Таким же вполне может оказаться и следующий. И даже третий подряд.

Речь не о том, что три года подряд можно списывать все неудачи за одну лишь молодость и неопытность - такого никто не позволит. Но обрастать мясом, набивать шишки основному составу "красно-синих", прежде чем они станут сформировавшимися взрослыми игроками, предстоит еще немало. Текущее третье место в чемпионате это всего лишь иллюстрация потенциала этой команды.

И на этом пути очень важны еврокубки. Если учесть, что большую часть времени Обляков растёт на матчах против "Уфы", "Анжи" и "Динамо", представьте себе, какими стероидами для молодого футболиста является опыт выступлений против крутых европейских команд?

Сейчас ЦСКА на том славном отрезке жизни, когда любая нагрузка в радость и на пользу. Потерять еврокубки весной - скептически настроенное читатели наверняка считают, что они уже потеряны - лишить молодых футболистов бесценного опыта.

Бекао на месте, Ахметова нет

Центральный защитник, вынужденный уйти с поля во втором тайме матча против "Енисея", в состав вернулся. Это важно, пусть он и будет не в лучшем состоянии: Бекао сейчас лидер обороны и стопроцентно лучший из четырёх центральных защитников московского клуба.

Магнуссон, конечно, предпочтительнее, если брать в расчёт развитие атак, но вот в сугубо разрушительных функциях - отбор, блокировки, борьба - Бекао нет равных. С Набабкиным и Черновым нет смысла даже сравнивать.

Ахметов стал лучшим молодым игроком. Заслуженно

Но, увы, придется как-то жить без Ахметова. Он играет очень большую роль для нынешнего ЦСКА. Другое дело, что в специфике игры его потеря может и не стать фатальной.

Вряд ли испанцы будут закрываться или действовать осторожно. Пространства в центре будет наверняка достаточно. И в такой игре, когда не нужно ползать с линейкой между опорной зоной соперников и обороной, чтобы найти хоть какой-то зазор, куда более важными будут действия Влашича и Сигурдссона.

Нет ничего невозможного

Должно случиться чудо. Но мы уже становились очевидцами подобного, когда ЦСКА обыгрывал "Реал" дома. Да, не было целого ряда основных игроков, были проблемы с тренером, но теперь у "галактикос" вовсе нет турнирной мотивации.


Фото: РИА Новости

Если "армейцы" сумеют хотя бы сыграть вничью, у них появятся неплохие шансы. Не очень верится в то, что Пльзень сумеет отобрать очки у "Ромы".

Впрочем, наверняка чехи рассуждают так же.

Остальные группы игрового дня

В группе "Е" всё спокойно и без сюрпризов. "Бавария" и "Аякс" разберутся в последнем туре между собой, кто именно из них выйдет с первого места, а греческий АЕК попробует спасти репутацию в матче против "Бенфики" - у эллинов пока что ноль очков.

Куда интереснее дела обстоят в квартете "F". "Манчестер Сити" пока что на первом месте, но если они проиграют в последнем туре "Хоффенхайму", а "Лион" победит "Шахтёр", англичане окажутся на второй позиции.

Есть шансы на плей-офф у футболистов украинского клуба. Им надо просто обыгрывать "Лион".

"Ювентус" и "МЮ" уже шагнул в 1/8 из группы "Н". Здесь никакой интриги. Опять же, только распределение первых двух мест: если "Юве" потеряет очки с "Янг Бойзом", а англичане победят "Валенсию", манкунианцы окажутся выше.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Реал Гончаренко Ахметов Бекао
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#4  yuri  спб (Сегодня, 11:45)
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махмут , ты зачем здесь? - стреляли, сэр. Кот в белой пробковой панаме(подарок из Африки) и хлыстом в руке подошел к чумазому. Стреляли и будут стрелять. Обыграть хозяина на его поле харя не треснет?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
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#3  Marlboro131994  Москва (Сегодня, 11:44)
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Болеет за:
ЦСКА
У команд по 4 очка а не по 5
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Сегодня, 11:44)
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Болеет за:
ЦСКА
сами себя загнали в такое положение
хотя, как по мне, то я после жеребьевки даже в ЛЕ не верил, так как в этом сезоне совершенно новая команда...даже Кирилл Анатольевич играет в основе...потому в целом я не так расстроюсь. Парни все таки и так смогли больше, нежели ожидали. Победа над Реалом - это будут помнить. как и пролет от плзени


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 11:35)
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Болеет за:
«Спартак»
Опять с дублем Реала будут играть. А может Гинер как то договорится...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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