Сергей Кирьяков сделал прогноз на матч "Реал" - ЦСКА

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 6 2 0 0 4 0 +4 13
2 Атлетико 6 2 0 0 5 2 +3 13
3 Брюгге 6 0 0 2 1 4 -3 6
4 Монако 6 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 6 2 0 0 8 2 +6 14
2 Тоттенхэм 6 0 0 2 3 6 -3 8
3 Интер 6 2 0 0 4 2 +2 8
4 ПСВ 6 0 0 2 1 6 -5 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ПСЖ 6 1 0 1 8 4 +4 11
2 Ливерпуль 6 1 0 1 3 3 0 9
3 Наполи 6 1 1 0 1 0 +1 9
4 Црвена Звезда 6 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 6 1 1 0 2 1 +1 16
2 Шальке 04 6 1 1 0 2 1 1 11
3 Галатасарай 6 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 6 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 5 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 5 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 5 0 1 1 2 7 -5 4
4 ЦСКА 5 1 1 0 3 2 +1 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

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Сергей Кирьяков сделал прогноз на матч "Реал" - ЦСКА

Бывший главный тренер юношеской сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал предстоящий матч последнего тура группового этапа Лиги чемпионов между "Реалом" и ЦСКА.

"С сегодняшним "Реалом" вполне можно играть, это доказали многие клубы испанского чемпионата. Победы "сливочным "даются тяжело, игра крайне нестабильная, поэтому у ЦСКА есть шанс.

Многое будет зависеть от того, насколько серьезно игроки "Реала" подойдут к этому матчу. Если игроки ЦСКА неплохо будут действовать на быстрых атаках и они получат возможность забить первыми, то можно рассчитывать на успех. Играя на деньги, скорее всего, стоит ставить на победу "Реала". Но мы болеем за ЦСКА, и я предположу 2:1 в пользу армейцев", - приводит слова Кирьякова Sport24.
Теги: Реал ЦСКА Кирьяков
Сегодня, 14:20
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4
(1)
#4  Ganjaman Pirosso   (Сегодня, 15:51)
  • 0
  •  (0)
online

Х2
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 15:19)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: casabl
0:3
Угадайте из 3-х раз , кто проиграет.

Угадывать не надо. " Это полностью автоматический процесс"


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  casabl   (Сегодня, 14:55)
  • -1
  •  (3)

0:3
Угадайте из 3-х раз , кто проиграет.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#1  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 14:37)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
В первой игре только штанги спасли коней от разгрома, забили один гол с удачей на этом все, надо быть реалистами.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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