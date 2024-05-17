- Я не вижу, как "Факел" может отобрать очки у "Локомотива". Если брать последние матчи, "Факел" дома за счёт характера, наверно, добивается этих ничьих. У команды нет рисунка игры как такового. "Локомотив" на ходу и играет в более интересный футбол. Предматчевые расклады говорят о том, что "Локомотив" должен побеждать, - передаёт слова Сенникова Metaratings.ru.
Московский "Локомотив" в матче 29 тура Российской премьер-лиги сыграет на своём поле с воронежским "Факелом", игра начнётся в 16:30 по столичному времени 18 мая. "Железнодорожники" с 47 очками в 28 матчах занимают четвёртое место в турнирной таблице, "Факел" набрал 29 очков и находится на 14 месте - в зоне стыковых матчей.
В трёх последних турах РПЛ клуб из Воронежа сыграл вничью - с "Сочи" в гостях (0:0), "Зенитом" дома (1:1) и "Уралом" дома (0:0).
Сенников: не вижу, как "Факел" может отобрать очки у "Локомотива"
Экс-защитник московского "Локомотива" Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от домашнего матча "железнодорожников" с воронежским "Факелом" в 29 туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"