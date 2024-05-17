– Сможет ли он привести красно-белых к чемпионству? На этот вопрос нет ответа. Даже назначение Гвардиолы не гарантирует “Спартаку” чемпионство.
Напомним, московский “Спартак” последний раз становился чемпионом России по футболу в сезоне 2017-2018. Тогда главным тренером столичного клуба был Массимо Каррера. Со следующего сезона красно-белых возглавит Деян Станкович. Его контракт с клубом РПЛ рассчитан до лета 2026 года.
Источник: “РБ Спорт”
Рианчо: даже назначение Гвардиолы не гарантирует “Спартаку” чемпионство
Бывший тренер “Спартака” Рауль Рианчо отреагировал на назначение Деяна Станковича на пост наставника московского клуба.
Фото: Getty Images