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Рианчо: даже назначение Гвардиолы не гарантирует “Спартаку” чемпионство

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Бывший тренер “Спартака” Рауль Рианчо отреагировал на назначение Деяна Станковича на пост наставника московского клуба.
Фото: Getty Images
– Сможет ли он привести красно-белых к чемпионству? На этот вопрос нет ответа. Даже назначение Гвардиолы не гарантирует “Спартаку” чемпионство.

Напомним, московский “Спартак” последний раз становился чемпионом России по футболу в сезоне 2017-2018. Тогда главным тренером столичного клуба был Массимо Каррера. Со следующего сезона красно-белых возглавит Деян Станкович. Его контракт с клубом РПЛ рассчитан до лета 2026 года.

Источник: “РБ Спорт”

Рауль Рианчо Спартак Станкович
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