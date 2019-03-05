Юрген Клопп рассказал о травмах пятерых игроков "Ливерпуля" перед матчем с "Порту"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о травмированных игроках перед завтрашним матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с "Порту"."У Вейналдума небольшие проблемы со спиной, у Матипа тоже. Даже Ван Дейк получил повреждение, упав на газон в игре с "Саутгемптоном". Но я надеюсь, что все они будут в порядке.Джо Гомес не сыграет, если не будет необходимости. Он еще не готов на 100%. Если у нас не будет проблемы из-за нехватки игроков, мы не должны выпускать его еще одну-две недели. Ему надо потренироваться.У Адама Лалланы небольшая проблема, которая не дала ему сыграть в выходные. Может, не даст и завтра.А все остальные в порядке", — сказал Клопп на пресс-конференции.