|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Россия РПЛ 2018/19
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Зинедин Зидан: мне нравится наблюдать маленькие клубы в Лиге чемпионов
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал возможное реформирование Лиги чемпионов.
"Я не знаю, что ждет Лигу чемпионов. Много об этом сказано. Безусловно, маленьким клубам тяжело играть в Лиге чемпионов. Но мне нравится, что они в ней участвуют. Те, кто не могут регулярно играть в Лиге чемпионов, переживают особые моменты, оказываясь там. Это великолепно. Все хотят прогрессировать. Но нужен баланс. Но я не знаю, в чем суть реформы. Посмотрим", - цитирует француза AFP.
"Я не знаю, что ждет Лигу чемпионов. Много об этом сказано. Безусловно, маленьким клубам тяжело играть в Лиге чемпионов. Но мне нравится, что они в ней участвуют. Те, кто не могут регулярно играть в Лиге чемпионов, переживают особые моменты, оказываясь там. Это великолепно. Все хотят прогрессировать. Но нужен баланс. Но я не знаю, в чем суть реформы. Посмотрим", - цитирует француза AFP.
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