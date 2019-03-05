Эмре Джан: "Ювентус" уважает "Аякс", но не боится

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Нидерланды Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|30
|74
|2
|ПСВ Эйдховен
|30
|74
|3
|Фейеноорд
|29
|53
|4
|АЗ Алкмаар
|30
|52
|5
|Утрехт
|30
|47
|6
|Хераклес
|29
|45
|7
|Витесс
|30
|44
|8
|Виллем II
|30
|43
|9
|Гронинген
|30
|42
|10
|Херенвен
|30
|37
|11
|Ден Хааг
|30
|36
|12
|Зволле
|30
|35
|13
|ВВВ-Венло
|29
|33
|14
|Фортуна С
|29
|30
|15
|Эммен
|29
|28
|16
|Де Графсхап
|30
|26
|17
|Эксельсиор
|30
|26
|18
|НАК Бреда
|29
|21
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Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|30
|74
|2
|ПСВ Эйдховен
|30
|74
|3
|Фейеноорд
|29
|53
|4
|АЗ Алкмаар
|30
|52
|5
|Утрехт
|30
|47
|6
|Хераклес
|29
|45
|...
|18
|НАК Бреда
|29
|21
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Эмре Джан: "Ювентус" уважает "Аякс", но не боится
Хавбек "Ювентуса" Эмре Джан поделился мнением о завтрашнем матче с "Аяксом" в 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Чувствую себя хорошо, после травмы восстановился. Сегодня тренировался в общей группе и готов к завтрашнему матчу. "Ювентус" горит желанием выиграть Лигу чемпионов. В последние годы мы несколько раз подбирались очень близко и хотим сделать это в нынешнем сезоне.
Завтра нас ждет тяжелый матч. Мы очень уважаем "Аякс", но не боимся. Будем играть с тем же настроем, с каким играли против "Атлетико". Хотим забить и победить. Мы знаем, на что способна наша команда.
Аллегри – фантастический тренер, об этом можно судить по трофеям, которые он здесь выиграл. Для него важен каждый матч, он скрупулезно рассматривает самые разные детали, и именно это делает его специалистом мирового класса", – сказал хавбек.
UEFA
"Чувствую себя хорошо, после травмы восстановился. Сегодня тренировался в общей группе и готов к завтрашнему матчу. "Ювентус" горит желанием выиграть Лигу чемпионов. В последние годы мы несколько раз подбирались очень близко и хотим сделать это в нынешнем сезоне.
Завтра нас ждет тяжелый матч. Мы очень уважаем "Аякс", но не боимся. Будем играть с тем же настроем, с каким играли против "Атлетико". Хотим забить и победить. Мы знаем, на что способна наша команда.
Аллегри – фантастический тренер, об этом можно судить по трофеям, которые он здесь выиграл. Для него важен каждый матч, он скрупулезно рассматривает самые разные детали, и именно это делает его специалистом мирового класса", – сказал хавбек.
UEFA
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