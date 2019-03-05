Эмре Джан: "Ювентус" уважает "Аякс", но не боится

Хавбек "Ювентуса" Эмре Джан поделился мнением о завтрашнем матче с "Аяксом" в 1/4 финала Лиги чемпионов."Чувствую себя хорошо, после травмы восстановился. Сегодня тренировался в общей группе и готов к завтрашнему матчу. "Ювентус" горит желанием выиграть Лигу чемпионов. В последние годы мы несколько раз подбирались очень близко и хотим сделать это в нынешнем сезоне.Завтра нас ждет тяжелый матч. Мы очень уважаем "Аякс", но не боимся. Будем играть с тем же настроем, с каким играли против "Атлетико". Хотим забить и победить. Мы знаем, на что способна наша команда.Аллегри – фантастический тренер, об этом можно судить по трофеям, которые он здесь выиграл. Для него важен каждый матч, он скрупулезно рассматривает самые разные детали, и именно это делает его специалистом мирового класса", – сказал хавбек.