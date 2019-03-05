Александр Зинченко не сыграет с "Тоттенхэмом"

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не сыграет в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом"."Вряд ли Зинченко будет тренироваться сегодня. Остальные в строю: Фернандиньо вчера занимался, Агуэро готов, но ему еще нужно набрать форму", - цитирует Гвардиолу пресс-служба клуба.