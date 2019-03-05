Лионель Месси забил в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые за шесть лет

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" нападающий "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль.Гол, забитый на 16-й минуте, стал для аргентинца первым за последние 13 матчей на этой стадии турнира. Также Месси отличился сегодня и на 20-й минуте.