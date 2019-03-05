Фернандиньо: ##### VAR!

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо эмоционально отреагировал на вылет из Лиги чемпионов от "Тоттенхэма" (4:4 по сумме двух матчей) за счет гостевого гола."Сити" забил гол на 93-й минуте, но арбитр после просмотра видеоповторов его отменил. В случае, если бы гол засчитали, "Сити" бы прошел в полуфинал."##### (нафиг) VAR!" – сказал Фернандиньо журналистам после игры.