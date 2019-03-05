Харри Кейн: люблю вас, парни

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн поздравил свою команду с выходом в полуфинал Лиги чемпионов.25-летний нападающий после матча с "Сити" опубликовал поздравление одноклубникам. "Ух. Люблю вас, парни", — написал он.