Лукас Моура: у "Аякса" молодые, быстрые и очень опасные игроки

Хавбек "Тоттенхэма" Лукас Моура поделился ожиданиями от первого матча полуфинала Лиги чемпионов против "Аякса"."У них очень хорошая команда – молодые, быстрые и очень опасные игроки. Матч будет очень сложным, но я думаю, мы готовы проделать хорошую работу. Дисквалификация Сона? Он очень хороший и очень важный игрок для нас. Конечно, нам будет его не хватать, но у нас есть и другие футболисты, способные выполнить работу", – сказал Моура.