Эрик Дайер: "Аякс" – фантастическая молодая команда

Хавбек "Тоттенхэма" Эрик Дайер поделился ожиданиями от матча против "Аякса" в полуфинале Лиги чемпионов."Аякс" – фантастическая молодая команда, за которой интересно наблюдать. Они играют в привлекательный футбол, у них много хороших игроков, много молодежи. Мы их хорошо знаем, потому что у нас в команде есть несколько ребят, игравших в "Аяксе", и потому что они проводят невероятный сезон. Они заслужили свое место в полуфинале, и мы понимаем, что впереди очень сложный матч", – сказал Дайер.