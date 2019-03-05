Трент Александр-Арнолд: в противостоянии с Месси и Коутиньо очень важно не относиться к ним с излишним уважением

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|37
|36
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|...
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
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Трент Александр-Арнолд: в противостоянии с Месси и Коутиньо очень важно не относиться к ним с излишним уважением
Защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнолд перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" отметил, что "красные" смогут создать проблемы каталонцам.
"Месси – лучший, пожалуй, игрок мира. Будем честны, примерно 85 минут мы не давали ему проявить себя. Это лишнее доказательство тому, что нужно не терять концентрацию все 90 минут, особенно против таких оппонентов. В противостоянии с Месси и Коутинью очень важно не относиться к ним с излишним уважением. Да, это выдающиеся мастера своего дела, но и у нас хорошие игроки. Необходимо как можно реже позволять им получать мяч, не дать им толком проявить себя.
Нам надо, чтобы мяч находился как можно ближе к воротам "Барселоны". Конечно, у соперника состав мирового уровня, но я уверен, что мы можем создать "Барсе" проблемы. Нельзя бояться соперника. Нужно попытаться остановить Месси и других футболистов "Барселоны".
Полагаю, болельщики по-прежнему в нас верят. Мы можем забить нужное количество голов и не пропустить. Да, если смотреть на вещи реально, задача почти невозможная. Но пока есть хотя бы малейший шанс, наша команда будет трудиться изо всех сил. Бояться нам некого и нечего. В Барселоне мы так и не смогли реализовать свои моменты. Надеюсь, если завтра будут моменты для взятия ворот, то мы ими воспользуемся", – цитирует пресс-служба УЕФА Александра-Арнолда.
"Месси – лучший, пожалуй, игрок мира. Будем честны, примерно 85 минут мы не давали ему проявить себя. Это лишнее доказательство тому, что нужно не терять концентрацию все 90 минут, особенно против таких оппонентов. В противостоянии с Месси и Коутинью очень важно не относиться к ним с излишним уважением. Да, это выдающиеся мастера своего дела, но и у нас хорошие игроки. Необходимо как можно реже позволять им получать мяч, не дать им толком проявить себя.
Нам надо, чтобы мяч находился как можно ближе к воротам "Барселоны". Конечно, у соперника состав мирового уровня, но я уверен, что мы можем создать "Барсе" проблемы. Нельзя бояться соперника. Нужно попытаться остановить Месси и других футболистов "Барселоны".
Полагаю, болельщики по-прежнему в нас верят. Мы можем забить нужное количество голов и не пропустить. Да, если смотреть на вещи реально, задача почти невозможная. Но пока есть хотя бы малейший шанс, наша команда будет трудиться изо всех сил. Бояться нам некого и нечего. В Барселоне мы так и не смогли реализовать свои моменты. Надеюсь, если завтра будут моменты для взятия ворот, то мы ими воспользуемся", – цитирует пресс-служба УЕФА Александра-Арнолда.
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