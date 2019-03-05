Трент Александр-Арнолд: в противостоянии с Месси и Коутиньо очень важно не относиться к ним с излишним уважением

Защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнолд перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" отметил, что "красные" смогут создать проблемы каталонцам."Месси – лучший, пожалуй, игрок мира. Будем честны, примерно 85 минут мы не давали ему проявить себя. Это лишнее доказательство тому, что нужно не терять концентрацию все 90 минут, особенно против таких оппонентов. В противостоянии с Месси и Коутинью очень важно не относиться к ним с излишним уважением. Да, это выдающиеся мастера своего дела, но и у нас хорошие игроки. Необходимо как можно реже позволять им получать мяч, не дать им толком проявить себя.Нам надо, чтобы мяч находился как можно ближе к воротам "Барселоны". Конечно, у соперника состав мирового уровня, но я уверен, что мы можем создать "Барсе" проблемы. Нельзя бояться соперника. Нужно попытаться остановить Месси и других футболистов "Барселоны".Полагаю, болельщики по-прежнему в нас верят. Мы можем забить нужное количество голов и не пропустить. Да, если смотреть на вещи реально, задача почти невозможная. Но пока есть хотя бы малейший шанс, наша команда будет трудиться изо всех сил. Бояться нам некого и нечего. В Барселоне мы так и не смогли реализовать свои моменты. Надеюсь, если завтра будут моменты для взятия ворот, то мы ими воспользуемся", – цитирует пресс-служба УЕФА Александра-Арнолда.