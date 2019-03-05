Хосеп Бартомеу: четвертый гол? Это трагедия, ошибка, я не знаю, что еще…

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу прокомментировал поражение от "Ливерпуля" (0:4) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и вылет из турнира."Сейчас мы все очень разгорячены из-за вылета, но нужно настроить тренеров и игроков на финал Кубка Испании. Они должны восстановиться ради клуба и болельщиков. Потом будет время все проанализировать.Четвертый гол? Это трагедия, ошибка, я не знаю, что еще… Он полностью обескуражил нашу команду. Второй год подряд… Ужасная ночь", - цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.