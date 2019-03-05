"Барселона" уехала с "Энфилда" без Месси. Он два часа сдавал допинг-тест

As? se ha ido Messi de Anfield tras pasar el control antidopaje pic.twitter.com/AOLVN0OB4n — Ramiro Aldunate (@ramiro_aldunate) May 7, 2019

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не смог уехать со стадиона "Энфилд Роуд" после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:4) вместе с партнерами по команде. Как сообщает Metro, автобус с игроками сине-гранатовых отправился в аэропорт без аргентинца.Месси пришлось задержаться на "Энфилде", так как он проходил допинг-тест. Процедура заняла так много времени, что было принято решение не дожидаться форварда.Сообщается, что из раздевалки Месси вышел спустя два часа. Он не стал останавливаться для общения с журналистами в микст-зоне. Игрока в индивидуальном порядке отвезли в аэропорт.Месси не забивает в выездных четвертьфинальных и полуфинальных матчах Лиги чемпионов с апреля 2013 года, когда в выездном четвертьфинале против "ПСЖ" отличился на 38-й минуте. Безголевая серия Лионеля в выездных играх 1/4 и 1/2 финала ЛЧ насчитывает 9 матчей."Барселона" второй год подряд вылетела из Лиги чемпионов после победы в 3 мяча в первом матче. В сезоне-2017/18 каталонцы выиграли у "Ромы" со счетом 4:1 в домашней четвертьфинальной игре, а после проиграли со счетом 0:3 на выезде.