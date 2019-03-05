Английский финал или сказка «Аякса» продолжится? Сегодня мы узнаем второго финалиста

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|37
|36
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|...
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|32
|80
|2
|ПСВ Эйдховен
|32
|80
|3
|Фейеноорд
|32
|62
|4
|АЗ Алкмаар
|32
|55
|5
|Утрехт
|32
|50
|6
|Хераклес
|32
|48
|...
|18
|НАК Бреда
|32
|22
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Английский финал или сказка «Аякса» продолжится? Сегодня мы узнаем второго финалиста
Лига Чемпионов в этом сезоне вышла на новый уровень зрелищности и непредсказуемости, так что мы вправе ожидать футбольного безумия и от пары самых неожиданных команд, забравшихся так высоко. Предвкушаем ответную игру между «Тоттенхэмом» и «Аяксом»
По заветам Кройффа
- Я никогда не видел, чтобы мешок денег забивал гол, - говорил легенда «Аякса», отвечая на вопрос, что может помочь обыграть более богатого соперника.
Кройфф был бы очень доволен, если бы увидел один из своих главных клубов (всё-таки не менее прочно он ассоциируется с «Барселоной») сейчас. Не только потому, что команда не изменила игровым принципам одного из главных тренеров 20-го века. «Аякс» просто уникальное явление для мирового футбола.
«Аякс» – идеал и надежда футбола. За эту команду невозможно не болеть
Пока «ПСЖ» заваливает деньгами Неймара и Мбаппе, выписывает Буффона и вылетает от молодёжного состава «МЮ», а «Барселона» покупает главных звёзд «Ливерпуля» - Суареса и Коутиньо – и с ними получает от того же «Ливерпуля» четыре мяча в ответной игре, «Аякс» рвётся на вершину со своей молодежью (хотя команда, конечно, далеко не сплошь молода и неопытна).
Вообще, таких команд хватает. Но обычно они заканчивают ещё на групповом турнире. Неплохой пример – наш ЦСКА, дважды приложивший «Реал» осенью. А вот голландцы – в шаге от финала. И все нейтральные болельщики будут топить именно за них.
Тем более, английский финал это, конечно, круто. Вспомните хотя бы 2008 год. Но страшно бы хотелось увидеть, как «Аякс» будет рубиться с этим «Ливерпулем». А вот противостояние Клоппа и Почеттино в этом сезоне мы уже видели, а ещё увидим и на следующий год. А вот «Аякс» летом, скорее всего, раскупят.
Разница сопутствующих успехов
«Аякс» продолжает бодро гарцевать во всех турнирах. Они все ещё первые в чемпионате и выиграли Кубок (вынесли в одну калитку «Виллем»).
У «шпор» - обратная ситуация. На выходных они проиграли «Борнмуту» (второе поражение подряд в лиге), при этом в составе «Тоттенхэма» удалились два игрока – Сон и Фойт (последний успел отыграть 2 минуты и 13 секунд). Теперь, правда, Лондону незачем оглядываться на АПЛ – несмотря на поражение, место в Лиге Чемпионов на следующий сезон гарантировано для команды Почеттино.
В гостях хорошо, а дома лучше. Но не всегда
«Аякс» потрясающе играет на выезде в этой Лиге Чемпионов. Победив «Тоттенхэм», голландцы стали третьей командой, которая выиграла все три выездных матча плей-офф. Ранее это удавалось лишь «Баварии» (2012-13) и «Реалу» (2017-18), которые становились победителями ЛЧ в эти сезоны.
Дома ситуация не такая радужная. «Аякс» играет при поддержке своих болельщиков куда более рискованно, из-за чего иногда получает. Хромой «Реал» победил голландцев 2:1 на чужом поле, «Ювентус» (хоть и существенно уступал по игре) добился ничьей. До этого все свои вопросы «Аякс» решал в гостях.
Теперь с этим будет тяжелее. 1:0 на выезде – не то преимущество, которое позволяет от него отталкиваться. Лучше всего будет играть так, будто первого матча и не было.
Тем более, в этой Лиге Чемпионов, в которой «Барселона» улетает после 3:0 дома.
Лига Чемпионов стала ещё остросюжетнее. Интрига есть, даже когда её совсем не видно
Подоспело усиление
Почеттино не очень везёт с кадрами на финальном отрезке этого сезона. Весной попеременно вылетали Алли и Кейн, в первой игре против «Аякса» не было двух главных козырей аргентинского наставника в атаке – Кейна (у него травма, так что и на ответный матч он будет недоступен) и Сона (у него был перебор жёлтых карточек). С одним Льоренте впереди, сами понимаете, каши не наваришь.
Теперь лондонцам будет легче, потому что возвращается Сон. Нападающий прямо сейчас вполне себе тянет на роль джокера для полуфинала Лиги Чемпионов. Противостояние с «Манчестер Сити», в котором южнокорейский форвард забил три мяча, явно это продемонстрировала.
Не повторить первые двадцать минут
Именно на старте первой встречи у англичан были проблемы. Почеттино и его штаб, видимо, слишком боялись «Аякса», поэтому сделали упор на обороне – выпустили пять защитников в старте. Из-за этого возникли проблемы в центре поля, где не хватало игроков: а уж на скорости, с порядочным временем до принятия решения, атакующие игроки такого уровня вполне могут прошить и пятерых, и шестерых футболистов, которые играют в обороне.
Наставник «Тоттенхэма» быстро сориентировался и перешёл игру на четыре защитника. После этого стало гораздо лучше. Почти всю оставшуюся часть встречи преимущество имели именно лондонцы.
Сказалось и то, что «Аякс» в кои-то веки решил поберечься и добровольно отошёл назад.
В любом случае, ответная игра пойдет по-другому плану. Почеттино не повторит своих ошибок, «Аякс» наверняка будет агрессивнее, а «Тоттенхэму» придётся рисковать.
Потому что они уже проигрывают.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Twitter, AP
По заветам Кройффа
- Я никогда не видел, чтобы мешок денег забивал гол, - говорил легенда «Аякса», отвечая на вопрос, что может помочь обыграть более богатого соперника.
Кройфф был бы очень доволен, если бы увидел один из своих главных клубов (всё-таки не менее прочно он ассоциируется с «Барселоной») сейчас. Не только потому, что команда не изменила игровым принципам одного из главных тренеров 20-го века. «Аякс» просто уникальное явление для мирового футбола.
«Аякс» – идеал и надежда футбола. За эту команду невозможно не болеть
Пока «ПСЖ» заваливает деньгами Неймара и Мбаппе, выписывает Буффона и вылетает от молодёжного состава «МЮ», а «Барселона» покупает главных звёзд «Ливерпуля» - Суареса и Коутиньо – и с ними получает от того же «Ливерпуля» четыре мяча в ответной игре, «Аякс» рвётся на вершину со своей молодежью (хотя команда, конечно, далеко не сплошь молода и неопытна).
Вообще, таких команд хватает. Но обычно они заканчивают ещё на групповом турнире. Неплохой пример – наш ЦСКА, дважды приложивший «Реал» осенью. А вот голландцы – в шаге от финала. И все нейтральные болельщики будут топить именно за них.
Тем более, английский финал это, конечно, круто. Вспомните хотя бы 2008 год. Но страшно бы хотелось увидеть, как «Аякс» будет рубиться с этим «Ливерпулем». А вот противостояние Клоппа и Почеттино в этом сезоне мы уже видели, а ещё увидим и на следующий год. А вот «Аякс» летом, скорее всего, раскупят.
Разница сопутствующих успехов
«Аякс» продолжает бодро гарцевать во всех турнирах. Они все ещё первые в чемпионате и выиграли Кубок (вынесли в одну калитку «Виллем»).
У «шпор» - обратная ситуация. На выходных они проиграли «Борнмуту» (второе поражение подряд в лиге), при этом в составе «Тоттенхэма» удалились два игрока – Сон и Фойт (последний успел отыграть 2 минуты и 13 секунд). Теперь, правда, Лондону незачем оглядываться на АПЛ – несмотря на поражение, место в Лиге Чемпионов на следующий сезон гарантировано для команды Почеттино.
В гостях хорошо, а дома лучше. Но не всегда
«Аякс» потрясающе играет на выезде в этой Лиге Чемпионов. Победив «Тоттенхэм», голландцы стали третьей командой, которая выиграла все три выездных матча плей-офф. Ранее это удавалось лишь «Баварии» (2012-13) и «Реалу» (2017-18), которые становились победителями ЛЧ в эти сезоны.
Дома ситуация не такая радужная. «Аякс» играет при поддержке своих болельщиков куда более рискованно, из-за чего иногда получает. Хромой «Реал» победил голландцев 2:1 на чужом поле, «Ювентус» (хоть и существенно уступал по игре) добился ничьей. До этого все свои вопросы «Аякс» решал в гостях.
Теперь с этим будет тяжелее. 1:0 на выезде – не то преимущество, которое позволяет от него отталкиваться. Лучше всего будет играть так, будто первого матча и не было.
Тем более, в этой Лиге Чемпионов, в которой «Барселона» улетает после 3:0 дома.
Лига Чемпионов стала ещё остросюжетнее. Интрига есть, даже когда её совсем не видно
Подоспело усиление
Почеттино не очень везёт с кадрами на финальном отрезке этого сезона. Весной попеременно вылетали Алли и Кейн, в первой игре против «Аякса» не было двух главных козырей аргентинского наставника в атаке – Кейна (у него травма, так что и на ответный матч он будет недоступен) и Сона (у него был перебор жёлтых карточек). С одним Льоренте впереди, сами понимаете, каши не наваришь.
Теперь лондонцам будет легче, потому что возвращается Сон. Нападающий прямо сейчас вполне себе тянет на роль джокера для полуфинала Лиги Чемпионов. Противостояние с «Манчестер Сити», в котором южнокорейский форвард забил три мяча, явно это продемонстрировала.
Не повторить первые двадцать минут
Именно на старте первой встречи у англичан были проблемы. Почеттино и его штаб, видимо, слишком боялись «Аякса», поэтому сделали упор на обороне – выпустили пять защитников в старте. Из-за этого возникли проблемы в центре поля, где не хватало игроков: а уж на скорости, с порядочным временем до принятия решения, атакующие игроки такого уровня вполне могут прошить и пятерых, и шестерых футболистов, которые играют в обороне.
Наставник «Тоттенхэма» быстро сориентировался и перешёл игру на четыре защитника. После этого стало гораздо лучше. Почти всю оставшуюся часть встречи преимущество имели именно лондонцы.
Сказалось и то, что «Аякс» в кои-то веки решил поберечься и добровольно отошёл назад.
В любом случае, ответная игра пойдет по-другому плану. Почеттино не повторит своих ошибок, «Аякс» наверняка будет агрессивнее, а «Тоттенхэму» придётся рисковать.
Потому что они уже проигрывают.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Twitter, AP
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