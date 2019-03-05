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Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Английский финал или сказка «Аякса» продолжится? Сегодня мы узнаем второго финалиста

Лига Чемпионов в этом сезоне вышла на новый уровень зрелищности и непредсказуемости, так что мы вправе ожидать футбольного безумия и от пары самых неожиданных команд, забравшихся так высоко. Предвкушаем ответную игру между «Тоттенхэмом» и «Аяксом»

Английский финал или сказка «Аякса» продолжится? Сегодня мы узнаем второго финалиста

По заветам Кройффа

- Я никогда не видел, чтобы мешок денег забивал гол, - говорил легенда «Аякса», отвечая на вопрос, что может помочь обыграть более богатого соперника.

Кройфф был бы очень доволен, если бы увидел один из своих главных клубов (всё-таки не менее прочно он ассоциируется с «Барселоной») сейчас. Не только потому, что команда не изменила игровым принципам одного из главных тренеров 20-го века. «Аякс» просто уникальное явление для мирового футбола.

«Аякс» – идеал и надежда футбола. За эту команду невозможно не болеть

Пока «ПСЖ» заваливает деньгами Неймара и Мбаппе, выписывает Буффона и вылетает от молодёжного состава «МЮ», а «Барселона» покупает главных звёзд «Ливерпуля» - Суареса и Коутиньо – и с ними получает от того же «Ливерпуля» четыре мяча в ответной игре, «Аякс» рвётся на вершину со своей молодежью (хотя команда, конечно, далеко не сплошь молода и неопытна).

Вообще, таких команд хватает. Но обычно они заканчивают ещё на групповом турнире. Неплохой пример – наш ЦСКА, дважды приложивший «Реал» осенью. А вот голландцы – в шаге от финала. И все нейтральные болельщики будут топить именно за них.


Тем более, английский финал это, конечно, круто. Вспомните хотя бы 2008 год. Но страшно бы хотелось увидеть, как «Аякс» будет рубиться с этим «Ливерпулем». А вот противостояние Клоппа и Почеттино в этом сезоне мы уже видели, а ещё увидим и на следующий год. А вот «Аякс» летом, скорее всего, раскупят.

Разница сопутствующих успехов

«Аякс» продолжает бодро гарцевать во всех турнирах. Они все ещё первые в чемпионате и выиграли Кубок (вынесли в одну калитку «Виллем»).

У «шпор» - обратная ситуация. На выходных они проиграли «Борнмуту» (второе поражение подряд в лиге), при этом в составе «Тоттенхэма» удалились два игрока – Сон и Фойт (последний успел отыграть 2 минуты и 13 секунд). Теперь, правда, Лондону незачем оглядываться на АПЛ – несмотря на поражение, место в Лиге Чемпионов на следующий сезон гарантировано для команды Почеттино.

В гостях хорошо, а дома лучше. Но не всегда

«Аякс» потрясающе играет на выезде в этой Лиге Чемпионов. Победив «Тоттенхэм», голландцы стали третьей командой, которая выиграла все три выездных матча плей-офф. Ранее это удавалось лишь «Баварии» (2012-13) и «Реалу» (2017-18), которые становились победителями ЛЧ в эти сезоны.

Дома ситуация не такая радужная. «Аякс» играет при поддержке своих болельщиков куда более рискованно, из-за чего иногда получает. Хромой «Реал» победил голландцев 2:1 на чужом поле, «Ювентус» (хоть и существенно уступал по игре) добился ничьей. До этого все свои вопросы «Аякс» решал в гостях.


Теперь с этим будет тяжелее. 1:0 на выезде – не то преимущество, которое позволяет от него отталкиваться. Лучше всего будет играть так, будто первого матча и не было.

Тем более, в этой Лиге Чемпионов, в которой «Барселона» улетает после 3:0 дома.

Лига Чемпионов стала ещё остросюжетнее. Интрига есть, даже когда её совсем не видно

Подоспело усиление

Почеттино не очень везёт с кадрами на финальном отрезке этого сезона. Весной попеременно вылетали Алли и Кейн, в первой игре против «Аякса» не было двух главных козырей аргентинского наставника в атаке – Кейна (у него травма, так что и на ответный матч он будет недоступен) и Сона (у него был перебор жёлтых карточек). С одним Льоренте впереди, сами понимаете, каши не наваришь.

Теперь лондонцам будет легче, потому что возвращается Сон. Нападающий прямо сейчас вполне себе тянет на роль джокера для полуфинала Лиги Чемпионов. Противостояние с «Манчестер Сити», в котором южнокорейский форвард забил три мяча, явно это продемонстрировала.

Не повторить первые двадцать минут

Именно на старте первой встречи у англичан были проблемы. Почеттино и его штаб, видимо, слишком боялись «Аякса», поэтому сделали упор на обороне – выпустили пять защитников в старте. Из-за этого возникли проблемы в центре поля, где не хватало игроков: а уж на скорости, с порядочным временем до принятия решения, атакующие игроки такого уровня вполне могут прошить и пятерых, и шестерых футболистов, которые играют в обороне.



Наставник «Тоттенхэма» быстро сориентировался и перешёл игру на четыре защитника. После этого стало гораздо лучше. Почти всю оставшуюся часть встречи преимущество имели именно лондонцы.

Сказалось и то, что «Аякс» в кои-то веки решил поберечься и добровольно отошёл назад.

В любом случае, ответная игра пойдет по-другому плану. Почеттино не повторит своих ошибок, «Аякс» наверняка будет агрессивнее, а «Тоттенхэму» придётся рисковать.

Потому что они уже проигрывают.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: Twitter, AP
Теги: Тоттенхэм Аякс Почеттино Сон Кейн
Сегодня, 14:10
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