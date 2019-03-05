Мусса Сиссоко: это было невозможно... Мы сделали это

Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко после победы над "Аяксом" в 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2) отметил, что выход в финал был невозможным."Это было невозможно... Мы это сделали", - написал Сиссоко в твиттере.